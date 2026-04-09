"Största straffreformen på 60 år" presenterad

Regeringen och SD lägger nu fram ett omfattande paket med skärpta straff och förändringar i hela påföljdssystemet.

Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är kommer en proposition att lämnas till riksdagen under dagen.

Förslagen innebär bland annat att brott kopplade till kriminella nätverk som huvudregel ska ge dubbla straff. Samtidigt skärps ett stort antal straffskalor, och det öppnas för livstids fängelse vid upprepade grova våldtäkter.

Dessutom föreslås ett nytt system där fängelse får en mer central roll. Den nuvarande principen att i första hand välja andra påföljder än fängelse tas bort.

– Det här är ett av de mest uppenbara exemplen på att påföljdssystemet är utformat med gärningsmannen i fokus, inte brottsoffret eller intresset av att skydda samhället, säger Strömmer.

Reformen innehåller även förändringar i hur straff beräknas. Den så kallade mängdrabatten föreslås avskaffas och hela straffskalan ska användas i större utsträckning, inklusive maximistraff.

Samtidigt vill regeringen utöka möjligheterna att häkta misstänkta personer vid allvarliga brott, bland annat vid grov fridskränkning och hedersförtryck.

Förslagen har tidigare mött kraftig kritik från Lagrådet.

"Förslagen brister så mycket i kvalitet att de inte har förutsättningar att bli ny lag. Lagrådsremissen är inte tillräckligt genomtänkt och framstår som ett hastverk", skrev Lagrådet i ett yttrande.

Regeringen går alltså ändå vidare med reformen, som man beskriver som som den största förändringen av svensk straffrätt sedan brottsbalken infördes.

Regeringens reform av straffrätten i sammanfattning:

• Presumtionen mot fängelse tas bort – ett system med villkorligt fängelse införs

• Dagens mängdrabatt avskaffas – som utgångspunkt ska varje brott räknas fullt ut

• Hela straffskalan ska användas – inklusive maximistraffet

• Flera billighetsskäl slopas – t.ex. att gärningsmannen blivit av med jobbet eller hög ålder

• Dubbla straff för gängkriminella

• Ett femtiotal straffskalor skärps

• Upprepade grova våldtäkter ska kunna ge livstids fängelse

• Häktningspresumtionen utvidgas – grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och hedersförtryck omfattas