Masoud Pezeshkian.

Irans president: Kriget håller på att spåra ur totalt

Publicerad 19 mars 2026 kl 09.51

Utrikes. Kriget i Mellanöstern trappas upp snabbt efter att Israel attackerat en iransk gasanläggning på onsdagen. Nu varnar den iranska presidenten Masoud Pezeshkian för att utvecklingen kan få "okontrollerbara" globala följder.

President Masoud Pezeshkian skriver i ett uttalande på X att han fördömer attacken.

"Detta kommer att komplicera situationen och kan få okontrollerbara konsekvenser, vars omfattning kan uppsluka hela världen", skriver han.

Iran har tidigare gjort klart att attacker mot landets energisektor ger landet en "legitim rätt" att slå tillbaka mot liknande mål i regionen. Vedergällningsattacker inleddes snabbt mot energianläggningar i flera Gulfstater.

Enligt revolutionsgardets flotta har målbilden vidgats. I ett uttalande heter det att "USA-kopplade oljeanläggningar nu är likvärdiga med amerikanska baser och kommer att angripas med kraft".

Samtidigt riktas varningar till civila.

"Vi varnar medborgare och arbetare att hålla sig borta från dessa anläggningar", skriver befälhavaren Alireza Tangsiri på X.

Den iranska nyhetsbyrån Tasnim pekar ut en rad konkreta mål i Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Qatar och uppmanar människor att "hålla sig borta". Anläggningarna beskrivs som "legitima mål" som kan angripas inom kort.

Under onsdagen uppgav Saudiarabien att en drönare skjutits ned på väg mot en gasanläggning. Samma natt rapporterades en brand vid en anläggning i Qatars industrizon Ras Laffan.

Även Förenade arabemiraten reagerar kraftfullt och varnar för konsekvenserna av upptrappningen.

"Att rikta in sig på energiinfrastruktur utgör ett direkt hot mot den globala energisäkerheten", heter det i ett uttalande.

