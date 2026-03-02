Iransk attack mot brittisk bas på Cypern

Explosioner och sirener hördes i närliggande Limassol kort efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer gett USA rätt att använda basen för att bomba Iran.

Obekräftade uppgifter gör gällande att det kan ha rört sig om en Shahed 136, en så kallad engångsdrönare som tidigare använts av Iran mot Israel och av Ryssland i kriget i Ukraina.

Strax före midnatt hade de brittiska baserna utlyst ett ”säkerhetshot”.

Personal uppmanades att ”återvända till era hem och stanna inomhus tills vidare”.

De instruerades också att ”flytta er bort från fönster och ta skydd bakom eller under stabila, solida möbler”.

Attacken sker efter motstridiga uppgifter om huruvida iranska robotar avfyrats mot Cypern under lördagskvällen.

– Vi hade två robotar avfyrade i riktning mot Cypern, sade Storbritanniens försvarsminister John Healey till Sky News.

– Vi tror inte att de var riktade mot Cypern, men det är ändå ett exempel på hur det finns ett mycket verkligt och växande hot från en regim som slår brett över hela regionen, och det kräver att vi agerar, fortsatte han.

Cyperns regering tillbakavisade senare uppgifterna.

”Detta är inte fallet och det finns inga som helst indikationer på att landet var under hot”, säger regeringens talesperson Konstantinos Letymbiotis i ett uttalande.

Försvarsminister Vasilis Palmas skrev att han ”kategoriskt förnekar” det Healey påstått.

President Nikos Christodoulides uppgav att han talat med Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.

– Han bekräftade klart och otvetydigt att Cypern inte var ett mål, sade presidenten.

Den turkcypriotiske ledaren Tufan Erhurman varnade samtidigt för förhastade uttalanden.

– Att göra uttalanden utan att fullt ut bekräfta någon nyhet i en tid som denna är extremt riskabelt, sade han.