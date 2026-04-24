Israel: Inväntar grönt ljus för att bomba Iran till stenåldern

Utspelet kom i samband med en säkerhetsgenomgång med militärledningen, enligt Times of Israel.

Enligt Israel Katz är planeringen redan på plats och mål har identifierats.

– Israel är redo att återuppta kriget mot Iran. IDF är redo både defensivt och offensivt, och målen är markerade, säger han.

Katz säger uppger att Israel nu väntar på ett godkännande från USA innan några större angrepp genomförs. När så skett är Israel dock redo att börja slå ut Irans grundläggande civila infrastruktur och lönnmörda landets ledare.

– Vi inväntar ett grönt ljus från USA, först och främst för att fullborda elimineringen av Khamenei-dynastin, initiativtagaren till utrotningsplanen mot Israel, och ledarskapet i den iranska terrorregimen. Men också för att föra tillbaka Iran till mörkrets och stenålderns tid genom att spränga centrala energi- och el-anläggningar och krossa den nationella ekonomiska infrastrukturen, säger Israel Katz.

Ministern tillägger att de nya angreppen mot Iran kommer att bli "dödliga":

– Den här gången kommer attacken att bli annorlunda och dödlig och orsaka förödande skador på de mest smärtsamma platserna.

Donald Trump har ensidigt förlängt vapenvilan i Iran, men det finns inga tecken på att några seriösa fredsförhandlingar är på gång.