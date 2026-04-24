Israel Katz.

Israel: Inväntar grönt ljus för att bomba Iran till stenåldern

Publicerad 24 april 2026 kl 11.11

Utrikes. Israels försvarsminister Israel Katz uppger att landet står redo att återuppta kriget mot Iran. Vid ett klartecken från USA ska Iran och dess civilbefolkning bombas tillbaka till "stenåldern", enligt ministern.

Utspelet kom i samband med en säkerhetsgenomgång med militärledningen, enligt Times of Israel.

Enligt Israel Katz är planeringen redan på plats och mål har identifierats.

– Israel är redo att återuppta kriget mot Iran. IDF är redo både defensivt och offensivt, och målen är markerade, säger han.

Katz säger uppger att Israel nu väntar på ett godkännande från USA innan några större angrepp genomförs. När så skett är Israel dock redo att börja slå ut Irans grundläggande civila infrastruktur och lönnmörda landets ledare.

– Vi inväntar ett grönt ljus från USA, först och främst för att fullborda elimineringen av Khamenei-dynastin, initiativtagaren till utrotningsplanen mot Israel, och ledarskapet i den iranska terrorregimen. Men också för att föra tillbaka Iran till mörkrets och stenålderns tid genom att spränga centrala energi- och el-anläggningar och krossa den nationella ekonomiska infrastrukturen, säger Israel Katz.

Ministern tillägger att de nya angreppen mot Iran kommer att bli "dödliga":

– Den här gången kommer attacken att bli annorlunda och dödlig och orsaka förödande skador på de mest smärtsamma platserna.

Donald Trump har ensidigt förlängt vapenvilan i Iran, men det finns inga tecken på att några seriösa fredsförhandlingar är på gång.

"Nej": Ygemans svar om att själv bosätta sig bland invandrare

S-toppen anklagas för hyckleri. "Jag trivs OTROLIGT bra i Årsta."0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

