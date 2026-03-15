Israeliska kravet på USA: Åtala Tucker Carlson

Publicerad 15 mars 2026 kl 17.03

Utrikes. Den amerikanske journalisten Tucker Carlson bör häktas och ställas inför rätta för landsförräderi. Det kräver den israeliska regeringens sändebud Fleur Hassan-Nahoum på X.

Nyheten om att CIA har anmält Tucker Carlson till åklagare efter att ha spionerat på hans kontakter med Iran har välkomnats i Israel och inom den amerikanska Israellobbyn.

"Han påstås ha talat med fienden, kanske till och med delat information. Allt kommer att stå klart mycket snart", skriver Fleur Hassan-Nahoum, den israeliska regeringens sändebud för handel och innovation, i en kommentar på X.

Hon kräver också att USA faktiskt åtalar Tucker Carlson.

"Tucker Carlson måste arresteras och ställas inför rätta för förräderi", skriver hon.

Kravet har fått stöd av vissa aktivister inom den den amerikanska högern, såsom Trump-anhängaren Laura Loomer, men andra frågar sig varför israeliska myndigheter ska lägga sig i vilka USA åtalar och inte.

"Vem i helvete gav israelerna rätt att diktera vilka amerikanska journalister som ska arresteras och åtalas för 'förräderi'?", skriver den amerikanske mellanöstern­debattören Glenn Greenwald i en kommentar på X.

Han fortsätter med att rikta en känga mot den amerikanska Israellobbyn:

"Som alltid är de inte ensamma. De har en hord av instämmande lojalister i USA. Med 'förräderi' menar de: att uttala sig och rapportera kritiskt om Israel".

