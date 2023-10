Israeliska politikerns hot mot Ryssland i RT

Amir Weitmann, ledare för Likudpartiets liberala falang, utlovade gruvlig israelisk hämnd mot Ryssland för att de stöder Israels fiender.

– Jag förstår att detta är rysk propaganda, men du bör vara väldigt försiktig. Vi kommer att avsluta detta krig, vi kommer att vinna eftersom vi är starkare. Vi kommer att se till att ni, Ryssland, får betala priset, säger han i intervjun.

Ryssland "stöder nazister som vill begå folkmord på oss", konstaterar Weitmann.

– Handlingar får konsekvenser. Och när människor stöder mord på judar får de betala priset för det. Så är det i Gaza, och så är det överallt, säger den israeliska politikern.

– Kom ihåg exakt vad jag säger nu, ni kommer få betala priset.

