© Polisen
Jackie Arklöv.

Jackie Arklöv blir kvar på livstid

Publicerad 7 januari 2026 kl 12.30

Inrikes. Polismördaren Jackie Arklöv, 52, får ännu ett avslag på sin ansökan om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Det beslutar Örebro tingsrätt. Därmed blir han kvar i fängelse på livstid.

Dela artikeln

Tingsrätten bedömer att risken för återfall i allvarlig brottslighet fortfarande är för hög för att en omvandling ska kunna komma i fråga.

"Risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag intar en särställning bland de kriterier som särskilt ska beaktas. Det innebär att en sådan risk kan utgöra ett absolut hinder mot att bifalla en ansökan om omvandling av ett livstidsstraff", skriver rätten i sitt beslut.

Detta är det nionde avslaget för Arklöv. År 2023 fick han visserligen sin ansökan godkänd i tingsrätten, men beslutet revs senare upp av hovrätten.

Jackie Arklöv dömdes till livstids fängelse för polismorden i Malexander 1999. Tillsammans med två medgärningsmän rånade han Östgöta Enskilda Bank i Kisa, och under den efterföljande flykten sköts poliserna Olle Borén och Robert Karlström ihjäl. Arklöv har erkänt att det var han som utförde morden på ett avrättningsliknande sätt.

De två andra männen som dömdes för morden har fått sina livstidsstraff omvandlade och är i dag på fri fot. För Arklöv har domstolarna däremot vid upprepade tillfällen slagit fast att risken för återfall väger tyngre än andra omständigheter.

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Skräcksomalier dök upp vid barnfamiljens frukost: "Jag vill knulla"

"Vad håller du på med jävla somalier?" Borlänge-familjen vågade inte bo kvar efter mardrömslika upplevelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trump: Jag tar personligen över Venezuelas olja

Olja för 25 miljarder ska "lämnas över" till USA och säljas. "Pengarna ska kontrolleras av mig."0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.