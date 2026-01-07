Jackie Arklöv blir kvar på livstid

Tingsrätten bedömer att risken för återfall i allvarlig brottslighet fortfarande är för hög för att en omvandling ska kunna komma i fråga.

"Risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag intar en särställning bland de kriterier som särskilt ska beaktas. Det innebär att en sådan risk kan utgöra ett absolut hinder mot att bifalla en ansökan om omvandling av ett livstidsstraff", skriver rätten i sitt beslut.

Detta är det nionde avslaget för Arklöv. År 2023 fick han visserligen sin ansökan godkänd i tingsrätten, men beslutet revs senare upp av hovrätten.

Jackie Arklöv dömdes till livstids fängelse för polismorden i Malexander 1999. Tillsammans med två medgärningsmän rånade han Östgöta Enskilda Bank i Kisa, och under den efterföljande flykten sköts poliserna Olle Borén och Robert Karlström ihjäl. Arklöv har erkänt att det var han som utförde morden på ett avrättningsliknande sätt.

De två andra männen som dömdes för morden har fått sina livstidsstraff omvandlade och är i dag på fri fot. För Arklöv har domstolarna däremot vid upprepade tillfällen slagit fast att risken för återfall väger tyngre än andra omständigheter.