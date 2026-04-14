©  Frankie Fouganthin, Facebook
SD-topp hoppar av till AFS

Publicerad 14 april 2026 kl 13.10

Inrikes. Efter över ett decennium i Sverigedemokraterna lämnar SD:s starke man i Filipstad, civilingenjören Urban Pettersson, partiet. Samtidigt behåller han sina politiska uppdrag – och går över till Alternativ för Sverige.

Efter elva år i Sverigedemokraterna har Urban Pettersson i Filipstad valt att lämna partiet och ansluta sig till Alternativ för Sverige, AFS.

Han var tidigare en central person i den lokala organisationen och satt som ordförande under flera år. Nu menar han att han trängts bort.

– Jag har blivit utmanövrerad ur Sverigedemokraterna, säger Urban Pettersson till Filipstads Tidning.

Enligt Pettersson har den interna demokratin inom SD stadigt försämrats, och att det bara blir värre.

– I Filipstad är det en familj som styr och ställer.

I sitt nya parti ställer han nu upp som enda namn på AFS lista till kommunfullmäktige inför valet i höst.

– Jag tror att AFS är rätt parti för mig. Jag tror också att det är ett parti som kan växa, säger Urban Pettersson till Filipstads Tidning.

Trots partibytet tänker han sitta kvar på sina olika uppdrag. Han blir också vågmästare i kommunfullmäktige och politisk vilde i regionfullmäktige.

Sverigedemokraternas gruppledare Johnny Grahn säger till Filipstads Tidning att han anser att Pettersson borde lämna sina uppdrag efter att ha bytt parti. Han håller inte heller med om att Pettersson blivit utmanövrerad.

Nyheter från förstasidan

Väninnans hot före oväntade Epstein-talet: Skulle hänga ut Melanias "pedofil-make"

Modellen lovade "riva ner" paret Trumps värld. Timmar senare höll första damen plötsligt tal om Epstein.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

