SD-topp hoppar av till AFS

Efter elva år i Sverigedemokraterna har Urban Pettersson i Filipstad valt att lämna partiet och ansluta sig till Alternativ för Sverige, AFS.

Han var tidigare en central person i den lokala organisationen och satt som ordförande under flera år. Nu menar han att han trängts bort.

– Jag har blivit utmanövrerad ur Sverigedemokraterna, säger Urban Pettersson till Filipstads Tidning.

Enligt Pettersson har den interna demokratin inom SD stadigt försämrats, och att det bara blir värre.

– I Filipstad är det en familj som styr och ställer.

I sitt nya parti ställer han nu upp som enda namn på AFS lista till kommunfullmäktige inför valet i höst.

– Jag tror att AFS är rätt parti för mig. Jag tror också att det är ett parti som kan växa, säger Urban Pettersson till Filipstads Tidning.

Trots partibytet tänker han sitta kvar på sina olika uppdrag. Han blir också vågmästare i kommunfullmäktige och politisk vilde i regionfullmäktige.

Sverigedemokraternas gruppledare Johnny Grahn säger till Filipstads Tidning att han anser att Pettersson borde lämna sina uppdrag efter att ha bytt parti. Han håller inte heller med om att Pettersson blivit utmanövrerad.