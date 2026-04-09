"Jag är jude": Aron Flam utmålar sig själv som offret efter sitt hot

Israelaktivisten Aron Flam har åtalats för olaga hot alternativt ofredande efter ett bråk på den sociala medieplattformen X.

I inlägg riktade mot miljöpartisten Marie Åkesdotter använde han grova uttryck och uppmanade henne bland annat att ta sitt liv.

Anledningen är att Åkesdotter kritiserat Israel och anklagat staten för att begå folkmord.

Några av formuleringarna som Flam riktat mot MP-kvinnan och som återfinns i förundersökningen lyder:

"Du är nazist, Hamasgroupie och judehatare."

"Du är bara en liten nazistfitta. Var stolt över vad du är istället för att skämmas."

"Ta livet av dig."

”Varför dricker du inte kaustiksoda? Ingen kommer sakna dig. Världen kommer kännas lättare. Se så, skär upp dina handleder nu.”

I ett annat inlägg, som enligt åklagaren utgör olaga hot, skriver Flam till Marie Åkesdotter:

"PS! Nu har jag din hemadress."

Konflikten mellan Aron Flam och MP-kvinnan har sin grund i motsatta positioner i Israel–Palestina-frågan.

Flam medger att han står bakom inläggen, men nekar till brott.

Samtidigt lyfter han fram sin bakgrund som en försvårande faktor i konflikten.

– Det här säger jag inte som ett offer, men jag är jude och barnbarn till förintelseöverlevare i alla led. Det gör situationen särskilt allvarlig, säger Aron Flam i ett avsnitt av sin podd "Dekonstruktiv kritik".

I en kommentar till Kvartal vidhåller Aron Flam att MP-kvinnan är en "nazifitta".

– Hon har lett en digital hatmobb mot mig i flera år innan det här utbytet ägde rum, där hon bland annat kallat mig för barnamördare, folkmördare och massmordssupporter, hävdar han.

Enligt Kvartal finns det inga belägg alls för att Flam skulle ha kallats folkmördare eller barnamördare av Marie Åkesdotter, såsom han påstår.

Det Flam tycks ha reagerat på är i stället MP-kvinnans kritik mot Israel i inlägg med formuleringar som:

”Det är Israels vapen och krigsmaskin som har dödat dessa människor. 80.000 palestinier, däribland 10.000-tals barn!”

"Över 80.000 döda i Gaza sen 7 oktober 2023. 134.000 krigsrelaterade skador, varav 40.000 barn."

I en intervju med Dagens ETC säger Marie Åkesdotter att hon har anmält Bulletin till Medieombudsmannen efter att nyhetssajten låtit Flam föra fram sina anklagelser mot henne. Hon anser att Flam förtalar henne vid sidan av hotet och ofredandet.

– Han påstår att jag är judehatare och att jag knappt kan skriva ett inlägg utan att påstå att judar är barnamördare. Det är så klart en ren lögn. Han sitter och ljuger och förtalar mig, säger hon till tidningen.

Bulletin har i efterhand rättat artikeln och lagt till ett citat av Åkesdotter från Expressen.

Rättegången väntas hållas i augusti.