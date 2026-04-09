Här erkänner byråkraten att han åsiktsregistrerar Örebropartiets anhängare – på order av S

Socialdemokraterna har beordrat opolitiska tjänsteman att kartlägga Örebropartiets väljare och deras aktiviteter i sociala medier.

Det avslöjar partiledaren Markus Allard själv.

I ett inspelat telefonsamtal med Allard medger en tjänsteman att han har fått i uppdrag av Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige, att sammanställa skärmdumpar på reaktioner på det storbråk i regionfullmäktige som inträffade den 9 februari – då en ledamot för Örebropartiet ska ha blivit fysiskt attackerad av Erik Baecklund (M).

Fria Tider har tagit del av ett dokument som visar hur tjänstemannen sammanställt ett stort antal kommentarer från privatpersoner som uttrycker sitt stöd för Örebropartiet på olika sociala medier. I många fall framgår både namn och bild på partianhängarna.

I samtalet vill tjänstemannen först inte uttala sig om saken. Men efter att ha pressats av Allard medger han till slut att initiativet till kartläggningen kom från S-ordföranden Torgny Larsson.

– Jag har bara följt det jag har fått till mig att jag ska göra. Och jag tycker att det är bäst att du pratar med min chef, säger han.

Det framgår av samtalet att kartläggningen genomförts åt regionens "demokratiberedning".

– Jag uppfattar det som ett underlag till demokratiberedningen som jobbar med demokratifrågor och hur det allmänt uppfattas, säger tjänstemannen i samtalet med Allard.

– Jag har presenterat det för regionfullmäktiges presidium, fortsätter han.

Copypastear från Örebropartiets fb-sida:



"SOCIALDEMOKRATERNA HAR ÅSIKTSREGISTRERAT ER SOM GILLAR, KOMMENTERAR, DELAR OCH FÖLJER ÖREBROPARTIET I SOCIALA MEDIER.



— Markus Allard (@Markus_Allard) April 8, 2026

På frågan hur lång tid han ägnat åt uppgiften svarar tjänstemannen:

– Nej, det var ingen lång tid. Jag satt med det här några timmar om dagen i en vecka kanske.

Torgny Larsson har sjukskrivit sig och går inte att nå. Han var också frånvarande under onsdagens möte i regionfullmäktige – då Markus Allard grillade de andra partierna om det inträffade och anklagade dem för olaglig åsiktsregistrering.

– Det som har skett är att Socialdemokraterna har beordrat tjänstemän på regionkansliet att kartlägga, registrera och systematiskt upprätta en handling över väljares åsikter – riktat mot Örebropartiets sympatisörer. Det handlar inte om att S gjort det i sitt eget hägn, utan om att de beordrat tjänstemän att upprätta denna handling, för skattepengar som hade kunnat gå till sjukvården, sade Allard i fullmäktige och fortsatte:

– Och sossen som ska ha beordrat det här är "sjuk". Han sitter inte på den plats där han brukar sitta, Torgny Larsson. Vanligtvis brukar han vara väldigt kaxig, men nu är han inte ens där, och det är synd.

Allard frågade under mötet ut ledamöter för M, L och SD om de kände till uppdraget tjänstemannen fått. Alla blånekar.

Patrik Nyström (SD) säger:

– Jag har inte den blekaste aning – handen på hjärtat. Jag vet inte. Men om det har åsiktsregistrerats så är det absolut något genuint fel i det hela. Jag har respekt för demokratin, och jag anser givetvis att har det begåtts ett fel eller ett formellt lagbrott eller vad det än må vara så måste vi gå till botten med det.

Enligt Allard visste dock företrädarna för M, L och SD till åsiktsregistreringen – och han anklagar dem för att blåljuga.

– De har vetat om det här i flera veckors tid. Suttit och höhö:at över det istället för att basha sossesvinen, säger han.

Under debatten slog han fast att de åtta övriga partierna – inklusive SD – är ett gemensamt "klägg".

– Ni andra sitter ihop. Ni är en åttaklöver, ni är ett klägg.