Jagade björnungar från bilen – sex döms

Det var under licensjakten i oktober 2023 som männen gav sig ut i Strömsunds kommun. Enligt domen jagade de en björnhona tillsammans med hennes ungar och sköt ihjäl henne.

Videobilder visar hur männen sedan fortsatte att jaga ungarna från sin bil.

Sex personer döms. Fem av dem för jaktbrott och en för grovt jakthäleri. Tre av männen fälls för grovt jaktbrott och döms till fängelse. Mannen som sköt björnhonan får ett år och sex månader, medan två andra får ett års fängelse vardera.

Två andra män döms för jaktbrott av normalgraden till villkorlig dom och böter.

Vid huvudförhandlingen uppgav de tilltalade att jakten avslutades efter att honan skjutits och att syftet med deras agerande i skogen därefter endast var att fånga hunden som fortsatte jakten på björnungarna.

Tingsrätten finner dock att dessa uppgifter för tre av de tilltalade, samtliga jaktgäster, är motbevisade genom vad som framkommit av telefonsamtal, meddelanden och deras ageranden efter att björnhonan skjutits.

Östersunds tingsrätt skriver:

"Det finns enligt tingsrätten ingen anledning att fråga om skottchans, uppge att det finns fortsatt björn på benen eller underlåta att anmäla en korrekt avlivad björnunge om det enda syftet i skogen varit att koppla hunden. Inte heller har det enligt tingsrätten funnits någon anledning att medta och släppa ytterligare hundar i skogen om syftet bara var att fånga den lösa hunden. Även agerandet efter skottet, att flytta kroppen, underlåta att anmäla den skjutna björnungen till Länsstyrelsen och stänga av GPS-funktionen talar i samma riktning.”

Utredningen visar att jakten skedde med hjälp av flera fordon och att männen körde i hög hastighet för att hinna ifatt djuren. Händelserna dokumenterades dessutom av dem själva.

Material från mobiltelefoner visar hur björnhonan och en unge skjuts. Det finns också bilder där männen poserar vid de döda djuren och transporterar dem från platsen. I utredningen framgår att skinnet från björnungen togs om hand.

Bevisningen stärktes av meddelanden mellan de inblandade. Dagen efter att myndigheter fått in ett tips skickades ett meddelande i en gruppchatt:

"Hej, Ta bort allt som har med björnjakten att göra, radera messengergruppen. Polis och länsstyrelsen var på plats i närheten av skottplatsen igår eftermiddag."

Utredningen inleddes efter ett anonymt tips och kunde senare kopplas till sms-konversationer och inspelat material.