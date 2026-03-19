Jan Jönsson är känd för att klä ut sig till kvinna – och för att kalla sig "gängens värsta fiende".

Jan Jönsson ger upp – lämnar politiken helt om SD-linjen segrar

Publicerad 19 mars 2026 kl 12.24

Inrikes. Liberalernas toppnamn i Stockholm, Jan Jönsson, lämnar politiken om partiet öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna. Beskedet kommer inför ett avgörande möte i helgen, då en sådan ny linje gentemot SD av allt att döma kommer att antas.

Jan Jönsson säger till Dagens Nyheter att han konsekvent hållit fast vid att han aldrig kommer att vara med i ett parti som släpper in SD i regeringen.

– Då kan jag inte vara trovärdig mot min egen etik och moral och de grundvärden som jag står för, säger han.

Han uttrycker chock över sitt partis utveckling.

– Jag är en riktig folkpartist, en stolt folkpartist. När jag ser vår partiledare krama Jimmie Åkesson inför hela svenska folket… det är en fruktansvärd chock, säger Jönsson till DN.

Beskedet hänger samman med partiledaren Simona Mohamssons beslut att öppna för regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Frågan väntas formellt avgöras på ett extrainsatt landsmöte på söndag.

Jönsson lämnade i fredags partistyrelsen, efter ett möte där linjen diskuterades. Enligt uppgifter till Expressen ska han därefter ha förändrats märkbart.

En källa beskriver att han "varit under isen" och "inte sig själv." efter mötet.

Simona Mohamsson framhåller i en kommentar att hon respekterar Jönssons beslut, oavsett vilket han fattar.

