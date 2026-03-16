Janne Josefsson: S-politiker vägrar själva bo bland invandrare

Debatten om Socialdemokraternas förslag att tvångsblanda svenskar och invandrare i bostadspolitiken har tagit ny fart inför valet.

Tanken är enligt partiet att människor med olika bakgrund ska bo närmare varandra för att bättra på den så kallade "integrationen".

Ett klipp från SVT-programmet Politikbyrån från september 2025 har samtidigt fått stor spridning på sociala medier. Där riktar den tidigare SVT-profilen Janne Josefsson skarp kritik mot Socialdemokraternas linje.

– Att man kommer på det här att man ska blanda befolkningen nu när man har blundat i decennier, det är inte klokt. Och de kommer inte klara det. Absolut inte, säger han.

Josefsson anser att de politiker som driver linjen själva borde visa vägen genom att bosätta sig i invandrargettona.

Han berättar också om ett förslag han gav till den tidigare S-ledaren Göran Persson:

– Då får ju de visa det. Då får socialdemokrater som sitter i riksdagen flytta ut till Fittja. Jag frågade Göran Persson när han var statsminister om han skulle kunna tänka sig att bo i Rosengård. "Det var ett jättefint område.

Jag skulle jättegärna bo där." Sen satte han sig i en herrgård. Det är sådan dubbelmoral.

Klippet har på nytt fått stor spridning efter att det delats av bland andra Susanna Silfverskiöld, pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson (M), och därefter fått tusentals reaktioner på sociala medier.