"Javid Shah!" – här hyllas diktatorsonen av riksdagen

Reza Pahlavi är på kontroversiellt besök i Sverige efter att ha bjudits in av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas riksdagsgrupper.

Under sitt tal i riksdagen på måndagen stod Europaparlamentarikerna och Israelaktivisterna Alice Teodorescu Måwe (KD) och Charlie Weimers (SD) längst fram bland åhörarna.

I publiken syntes även andra profiler som exiliraniern Hanif Bali (M) och Aron Flam.

De svenska politikerna och de övriga deltagarna visade sin respekt genom att mässa:

– Javid Shah!

Uttrycket betyder "leve shahen".

Pahlavi, son till den CIA-understödda iranska diktator som störtades 1979, berättade om sina planer på att åter ta över landet. Han hävdar att han ska styra landet under en "övergångsregering" och att "demokrati" sedan ska införas.

Diktatorsonen anklagade också den nuvarande regimen i Iran – som på sistone varit under mycket omfattande bombardemang från USA och Israel – för att "använda vapen mot obeväpnade civila".

– Man tystar röster, stänger ner internet och använder vapen mot obeväpnade civila, säger han.

Han förklarade också för de svenska politikerna att de fattat det "korrekta" beslutet att gå med i Nato.

Inbjudan har väckt kritik då shah-regimen var en brutal diktatur som skänkte bort en stor del av Irans olja till USA som tack för att CIA hjälpte den till makten.

Diktatorsonens lyxbesök: Skattefinansierad "poliskortege" genom Stockholm



Påkostade svenska pådraget för Reza Pahlavi ifrågasätts.



Reza Pahlavi är son till Irans siste shah, diktatorn Mohammad Reza Pahlavi som styrde landet med järnhand fram till den iranska revolutionen.

Hans styre var en av världens mest brutala diktaturer och präglades av omfattande repression, begränsade politiska friheter och systematiska övergrepp mot oppositionella.

Under 1960- och 70-talen byggde shahen, med stöd av USA och den israeliska underrättelsetjänsten Mossad, upp en stark säkerhetsapparat, där den ökända underrättelsetjänsten SAVAK spelade en central roll.

Organisationen ägnade sig åt tortyr, godtyckliga gripanden och övervakning av regimkritiker. Samtidigt hade regimen nära band till västmakter, särskilt Israel, som såg Iran som en strategisk allierad i regionen.

Samtidigt gjorde samarbetet med USA och Israel diktaturen än mer impopulär hos civilbefolkningen, vilket ledde fram till den islamiska revolution som skapade dagens Iran.