Dan Park får sex månaders fängelse för "rasistiska" X-inlägg

Publicerad 8 april 2026 kl 20.49

Lag & Rätt. Konstnären Dan Park döms återigen för åsiktsbrottet "hets mot folkgrupp" – och denna gång blir straffet inte mindre än ett halvår i fängelse. Han konstaterar själv att han fängslas för ren satir.

Bakgrunden är ett antal inlägg som gatukonstnären ska ha skrivit på plattformen X under hösten 2023.

Enligt tingsrätten innehåller sju av inläggen uttalanden som riktar sig mot bland annat judar och muslimer på ett sätt som bryter mot åsiktslagen hets mot folkgrupp.

Materialet består både av texter och bilder kopplade till Dan Parks konst.

Det rör sig bland annat om satiriska inlägg där konstnären kritiserar muslimsk antisemitism genom att använda nazistiska symboler.

Ett annat inlägg som Dan Park döms för löd:

"Ja det är våldsamma muslimer som sprider osämja i landet och om de inte gillar våra demokratiska rättigheter och yttrandefrihet kan de flytta till Mellanöstern och slippa det."

Dan Park har tidigare dömts vid ett stort antal tillfällen efter att ha spridit olaglig satirisk konst som kritiserat makthavarna och det mångkulturella samhället.

Han kommenterar själv den nya domen på sin blogg:

"Sex månaders fängelse för satir som kritiserar islamisters judehat visar tydligt att Sverige böjer sin inför den antidemokratiska, rasistiska, homofoba och misogyna våldsideologin islam."

Samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, står bakom lagen om hets mot folkgrupp.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 614225011

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 614225012

Varnish cache server

