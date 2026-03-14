JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

När reportrar i North Carolina frågade vad han hade lämnat för råd till Donald Trump angående kriget svarade Vance:

– Jag hatar att göra dig besviken, men jag tänker inte stå här, inför Gud och alla andra, och berätta exakt vad jag sa i det där sekretesskyddade rummet.

– Delvis för att jag inte vill hamna i fängelse, och delvis för att jag tycker att det är viktigt att USA:s president ska kunna prata med sina rådgivare utan att de springer till medierna, fortsätter han.

Vance deltog tillsammans med bland andra underrättelsechefen och antikrigs­profilen Tulsi Gabbard i mötena i Vita husets Situation Room när besluten om attackerna mot Iran fattades och bombningarna och lönnmorden på landets ledarskap inleddes för två veckor sedan.

Trots sin centrala roll har han varit märkbart försiktig i sina egna kommentarer om kriget och många anar nu en avgörande spricka mellan Vance och Trump i fråga om kriget.

I en intervju med Fox News där han skulle förklara varför USA anfallit Iran undvek han helt att faktiskt leverera några argument för kriget. Istället redogjorde han för Donald Trumps beslutanderätt i frågan.

"Presidenten såg”; ”presidenten var bestämd”; ”han såg det”; ”han ville försäkra sig”; ”presidenten har varit extremt tydlig”; ”presidenten vill bara”; ”presidentens mål”; och ”presidenten kommer att bli glad” hette det exempelvis i intervjun.

Vance har dock gått i god för att konflikten inte ska utvecklas till ett långvarigt krig som i Irak eller Afghanistan.

Före sin tid som vicepresident var Vance desto mer tydlig i sitt motstånd mot nya amerikanska krig i Mellanöstern. I en debattartikel 2023 skrev han att Donald Trumps presidentskap var framgångsrikt bland annat eftersom USA undvek nya krig.

2020 uttryckte han oro när USA dödade en iransk befälhavare.

Vance gick dessutom till val tillsammans med Trump på vad kampanjen beskrev som “The Peace Ticket”, där budskapet var att USA skulle undvika nya stora militära konflikter utomlands.

Enligt uppgifter från CNN avrådde Vance initialt från ett nytt krig i Mellanöstern men ändrade hållning när det stod klart att Trump föredrog militär handling och argumenterade då för ett snabbt och kraftfullt angrepp.

Sedan kriget började har vicepresidenten dock varit ovanligt tyst i sociala medier och i offentliga framträdanden, där han oftare talat om ekonomin eller stupade amerikanska soldater än om själva kriget.

President Trump har tonat ned eventuella meningsskiljaktigheter.

– Jag tror inte det. Nej. Nej. Vi kommer väldigt bra överens i den här frågan, säger Trump när han får frågan om oenighet mellan honom och vicepresidenten.

– Han var, skulle jag säga, filosofiskt lite annorlunda än jag. Han var kanske mindre entusiastisk inför att gå in, men han var ganska entusiastisk, fortsätter presidenten.

Hur länge Vance kan fortsätta hålla tyst om kriget är dock oklart, i synnerhet eftersom konflikten ser ut att bli både dyr och dra ut på tiden.