Journalistförbundet stoppar ny opinionsmätning – sist fick Miljöpartiet 41 procent

Ett nytt försök att kartlägga svenska journalisters partisympatier stoppades eftersom Journalistförbundet inte ville hjälpa till att sprida en enkät till sina medlemmar.

Frågan om journalistkårens politiska vänstervridning har länge diskuterats. En opinionsmätning som genomfördes 2012 visade att 41 procent av de svenska journalisterna sympatiserade med Miljöpartiet.

Mycket få journalister visade sig i mätningen stödja partier på högerkanten. Socialdemokraterna och Moderaterna fick 14 procent vardera, Folkpartiet fick 7 procent, Kristdemokraterna 2 procent – och Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ fick 1 procent vardera.

Men någon ny kartläggning har inte gjorts sedan dess, trots att de har relativt vanliga historiskt.

När forskare nyligen ville genomföra en uppföljning kontaktades Journalistförbundet – som avböjde.

Enligt förbundet handlade det om "enkättrötthet och att undersökningen låg olyckligt i tiden", skriver GP i sin ledarartikel.

Forskarnas syn på saken är dock en annan, konstaterar skribenten Håkan Boström.

"Det är inte alls den bild som forskarna själva ger. Diskussionen med Journalistförbundet drog ut väldigt långt på tiden. Det fanns en flexibilitet när enkäten skulle skickas ut. Det hela stupade i stället på att förbundet inte ville ha med frågor om partisympatier", skriver han.

Ledarartikeln framhåller att det kan finnas fackliga skäl till försiktighet, eftersom tidigare studier använts i debatten om journalistkårens politiska slagsida.

Samtidigt har journalister stor makt över samhällsdebatten, inte minst genom möjligheten att påverka vilka frågor som lyfts, konstaterar Boström.

"Ur ett demokratiskt och vetenskapligt perspektiv är inställningen mer problematisk. Journalister tillhör tillsammans med lärare den yrkeskår som kanske har störst makt över vår verklighetsuppfattning. Samtidigt är det en central del av yrkesidentiteten att granska makthavare. Medierna publicerar gärna undersökningar om andra grupper i samhället. Då är det rimligt att även välkomna forskning om den egna gruppen. All statistik och fakta kan förstås missbrukas i debatten, men det är knappast ett starkt argument för att inte låta fakta komma fram – speciellt om man har som uppgift att företräda det fria ordet", skriver han.

Han pekar också på lärarkåren som jämförelse. Där finns viss tillgänglig statistik som visar en kraftig övervikt för partier till vänster. Någon motsvarande aktuell helhetsbild för journalister saknas.