© Tasnim News Agency
Irans nya ayatolla, Mojtaba Khamenei.

Iran säger nej till Trumps fredsförslag

Publicerad 25 mars 2026 kl 16.08

Utrikes. Iran avvisar ett amerikanskt förslag för att avsluta det pågående kriget. Teheran meddelar att man inte kommer att gå med på några nya samtal förrän USA gått med på flera tydliga krav – inklusive krigsskadestånd.

Enligt statliga iranska Press TV anser Teheran att det amerikanska förslaget går för långt.

En "högt uppsatt" säkerhetspolitisk företrädare, som inte nämns vid namn, uppger att Iran inte tänker låta USA:s president Donald Trump styra utvecklingen.

Trump har påstått att han är i intensiva samtal med Iran – något Teheran avfärdar som en ren lögn för att manipulera oljepriserna.

– Iran kommer att avsluta kriget när landet själv beslutar det och när dess egna villkor är uppfyllda, säger källan enligt Press TV.

Från iranskt håll betonar man att målet inte är en tillfällig vapenvila, utan ett fullständigt avslut på konflikten.

Iranierna ställer upp fem krav för att gå med på ett slut på kriget.

Bland annat krävs ett fullkomligt stopp för vad som beskrivs som "aggression och lönnmord", tydliga garantier för att konflikten inte återupptas samt ersättning för krigsskador.

Därutöver vill Iran se ett avslut på striderna i hela regionen och ett internationellt erkännande av landets kontroll över Hormuzsundet.

Enligt källan kommer inga nya förhandlingar att inledas innan dessa krav uppfylls.

– Inga förhandlingar kommer att hållas innan dess, uppger källan.

– Kriget slutar när Iran beslutar det, inte när Trump föreställer sig det.

Succé för Dansk Folkeparti – tredubblas i valet

"Dansk Folkeparti är tillbaka." Belönas stort av väljarna efter att ha lagt fram krav på återvandring som går betydligt längre än SD.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

