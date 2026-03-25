Iran säger nej till Trumps fredsförslag

Enligt statliga iranska Press TV anser Teheran att det amerikanska förslaget går för långt.

En "högt uppsatt" säkerhetspolitisk företrädare, som inte nämns vid namn, uppger att Iran inte tänker låta USA:s president Donald Trump styra utvecklingen.

Trump har påstått att han är i intensiva samtal med Iran – något Teheran avfärdar som en ren lögn för att manipulera oljepriserna.

– Iran kommer att avsluta kriget när landet själv beslutar det och när dess egna villkor är uppfyllda, säger källan enligt Press TV.

Från iranskt håll betonar man att målet inte är en tillfällig vapenvila, utan ett fullständigt avslut på konflikten.

Iranierna ställer upp fem krav för att gå med på ett slut på kriget.

Bland annat krävs ett fullkomligt stopp för vad som beskrivs som "aggression och lönnmord", tydliga garantier för att konflikten inte återupptas samt ersättning för krigsskador.

Därutöver vill Iran se ett avslut på striderna i hela regionen och ett internationellt erkännande av landets kontroll över Hormuzsundet.

Enligt källan kommer inga nya förhandlingar att inledas innan dessa krav uppfylls.

– Inga förhandlingar kommer att hållas innan dess, uppger källan.

– Kriget slutar när Iran beslutar det, inte när Trump föreställer sig det.