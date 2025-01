Kändiseliten flyr för sina liv – lyxvillorna brinner ner

– Man är chockad, allt vi äger har brunnit upp, säger Sigge Eklund till Expressen från ett hotell i Santa Monica.

Hittills har över 1.100 byggnader brunnit ner, och 130.000 människor har tvingats evakuera.

Skogsbränderna har drabbat flera av Hollywoods mest välbärgade profiler. Bland de som förlorat sina hem finns skådespelaren Billy Crystal, som säger sig vara "förkrossad", samt kändisparet Leighton Meester och Adam Brody.

Hotellarvtagaren Paris Hilton skriver på Instagram att hennes strandhus i Malibu har brunnit ner till grunden.

Områden som Pacific Palisades och Malibu, kända för sina exklusiva fastigheter och överdådiga livsstil, är hårt drabbade. Samtidigt har bränderna lett till att Oscarsnomineringarna, som ursprungligen skulle presenteras den 17 januari, nu skjuts upp två dagar.

WATCH: The Malibu waterfront, which features some of the most expensive properties in California, has been completely destroyed. pic.twitter.com/WEWu1rzM4D

— Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) January 9, 2025