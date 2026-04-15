Katja Nybergs nya parti – med Elsa Widding

Katja Nyberg, som i dag sitter som politisk vilde i riksdagen, har tagit plats på listan för det nystartade partiet Ambition Sverige.

Partiet leds av Elsa Widding, även hon tidigare sverigedemokrat och numera vilde. Nyberg är placerad som nummer tio på partiets riksdagslista.

I mellandagarna förra året stoppades Katja Nyberg av polis och misstänktes då för rattfylleri. Ett snabbtest visade påverkan och polisen tog även i beslag en påse med vitt pulver.

Efter händelsen återkallades hennes körkort. Men senare framkom uppgifter i media om att hon ändå fortsatt att köra bil. Hon har själv erkänt i förhör att hon körde bilen under en städdag, enligt Aftonbladet.

Nu är hon delgiven misstanke om grov olovlig körning.