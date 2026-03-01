Khameneis barn och barnbarn dödade

Iransk statlig tv rapporterar att Khameneis dotter, barnbarn, svärdotter och svärson dödades i flyganfall som riktades mot ledarskapets inre krets.

Iran har inte kommenterat uppgifterna, som Donald Trump påstår, om att Khamenei själv är död.

Israeliska Channel 12 rapporterar att Khameneis kropp ska ha funnits i rasmassorna efter attacken mot hans bostad. Israel ska ha tillgång till en video som visar hans kropp, enligt kanalen.

Irans utrikesdepartement har under dagen förnekat att Khamenei dödats.

Ayatollans kansli kallar uppgifterna från Israel ”psykologisk krigföring”.

När israeliska företrädare tidigare gått ut och sagt att man till exempel dödat ledare inom Hamas eller Hizbollah så har uppgifterna visat sig stämma.

Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftar inte uppgifterna om Khameneis död.

– Det finns allt fler tecken på att den högste ledaren inte längre är bland oss, säger Netanyahu.

Det finns inga officiella besked om Khameneis öde, trots att Trump och en högt uppsatt israelisk tjänsteman har förklarat honom död.

– Den onde Khamenei är död, säger Trump och tillägger att attackerna mot Iran kommer att fortsätta ”utan avbrott” tills fred har säkrats.

Enligt uppgifter ska attackerna ha inletts medan Khamenei mötte sin innersta krets. Satellitbilder visar att hans residens i Teheran har förstörts.