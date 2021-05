Kina: Greta är en tjockis

Den kinesiska tidningen kallar i en artikel den svenska 18-åringen för en "miljöprinsessa" som inte lever som hon lär.

"Prinsessan har aldrig i sitt liv planterat ett träd eller en gräsplätt i öknen. Istället har hon rest runt och ordnat en massa protester, som förorenat miljön ännu mera", heter det bland annat.

"Även om hon påstår att hon är en vegan, så är hennes koldioxidutsläpp inte så små om man tänker på hennes tillväxtresultat", fortsätter texten och antyder att Greta Thunberg skulle vara överviktig.

Bakgrunden till den kinesiska attacken på Greta Thunberg är att hon i inlägg på Twitter tidigare i månaden krävde att Kina gör mer för att minska sina koldioxidutsläpp, något som retar upp den asiatiska stormakten.

Kina hävdar att de är ett utvecklingsland som släpper ut betydligt mindre koldioxid per capita än länder i Västvärlden gör, och att det därför är orättvist att begära att kineserna gör mer för att minska sina utsläpp.

Being fat-shamed by Chinese state owned media is a pretty weird experience even by my standards. But it’s definitely going on my resume. https://t.co/VfSEHU5N1A