Klädfynd under sökandet efter försvunna Hanna

Hanna försvann på tisdagseftermiddagen den 6 januari och sågs senast i Uddevalla.

Sedan dess har polis, hemvärn och räddningspersonal sökt efter henne med bland annat hundar och drönare.

Ett möjligt genombrott har kommit efter att privatpersoner slagit larm om klädfynd.

Kläderna hittades i ett friluftsområde, vilket gett polisen ett mer avgränsat sökområde. Trots det är mycket fortfarande oklart.

– Tidigare hade vi inget sökområde att leta i, men igår eftermiddag hörde allmänheten av sig om att man hittat kläder som kan tillhöra henne, säger Johan Håkansson från polisen till Aftonbladet.

Polisen uppger att det i nuläget inte finns någon misstanke om brott.

– Innan vi är på det klara med vad som har hänt utesluter vi ingenting. Vi jobbar förutsättningslöst tills vi anser oss ha en bra lägesbild av vad som hänt, säger Johan Håkansson till Aftonbladet.

Vid 15-tiden på torsdagen hade Hanna fortfarande inte hittats och insatsen pågick fortsatt som en räddningsaktion då det ännu inte finns brottsspår.

Polisen har också gått ut med signalement i hopp om att få in fler uppgifter.

"Kvinnan har långt mellanblont hår och är cirka 166 centimeter lång. Hon hade vid försvinnandet på sig jeans och en brun tröja. Har du upplysningar eller tips uppmanar vi dig att höra av dig till 114 14. Är läget akut ringer du 112", skriver polisen på sin hemsida.