Klappjakt på tyskar som sjöng "invandrare ut"

– Invandrare ut (Ausländer raus)! Tyskland år tyskarna, invandrare ut!

Så sjunger en grupp unga och uppenbart välbärgade tyskar i en video från partyön Sylt, nära gränsen mot Danmark, till tonerna av 90-talshiten "L'Amour Toujours".

“Ausländer raus!”



German crowd singing “foreigners out”. Many such cases lately.



Things are happening in Germany. pic.twitter.com/qtv32VkKxS

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) May 24, 2024