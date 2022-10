Klart: Elon Musk äger Twitter

Twitters vänsterorienterade vd Parag Agrawal och ekonomidirektören Ned Segal har eskorterats ut ur högkvarteret i San Fransisco, rapporterar Reuters.

De och flera andra i ledningen fick omedelbart sparken när Elon Musk nu till sist genomför köpet av Twitter.

Prislappen landade på 44 miljarder dollar, motsvarande nära en halv biljon kronor.

Elon Musk lade på onsdagen upp en video på Twitter som visar hur han kommer in i Twitters byggnad – med ett handfat i famnen.

"Stiger in på Twitters högkvarter – låt det sjunka in", skriver han i en ordvits som syftar på dubbelbetydelsen i engelskans "sink".

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022