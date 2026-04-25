Regeringen ger nu klartecken till byggstart av Tvärförbindelse Södertörn, den senaste delen av projektet med avleda passerande trafik från äldre vägar i Stockholm.

Klart för motorväg Stockholm–Göteborg och ny led på Södertörn

Publicerad 25 april 2026 kl 15.17

Intervju. Två stora infrastrukturprojekt annonseras av regeringen: Motorväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg och en ny tvärled på Södertörn som ersätter Glömstavägen och kopplar Gotlandstrafikens nav Nynäshamn till Huddinge söder om Stockholm.

Regeringen meddelar att hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg ska byggas ut till motorväg. I dag finns fortfarande flaskhalsar, bland annat mellan Jönköping och Ulricehamn där delar av vägen är enfiliga, men detta ska nu åtgärdas inom ramen för den nationella infrastrukturplanen.

Den exakta tidsplanen är ännu inte fastställd, men enligt uppgifter ska hela utbyggnaden vara klar inom tio år.

Infrastrukturminister Andreas Carlson lyfter fram att satsningen tar bort en långvarig flaskhals och förbättrar framkomligheten för både resenärer och näringsliv.

– Det är ett glädjebesked. Det här är något som har efterfrågats i decennier.

Samtidigt har regeringen gett klartecken till byggstart av Tvärförbindelse Södertörn, ett stort vägprojekt i södra Stockholmsområdet.

Den nya motortrafikleden kommer att ersätta nuvarande Glömstavägen och skapa en modern förbindelse mellan Nynäshamn och Huddinge.

Den cirka två mil långa leden ska gå mellan Kungens Kurva och Jordbro och knyta ihop E4/E20 med Nynäsvägen. En fjärdedel av sträckan planeras gå i tunnel.

Projektet har planerats i över tolv år, och byggstart kan ske redan i år.

Enligt Andreas Carlson är satsningen viktig inte minst för godstransporter till hamnen i Nynäshamn:

– Det är en viktig koppling till hamnen och kommer förbättra transportflödena i regionen.

Projektet välkomnas brett, bland annat i Huddinge kommun där både majoritet och opposition lyfter minskade köer och bättre framkomlighet.

Samtidigt finns kritik mot att projektet bantats jämfört med tidigare planer, samt oro för påverkan på naturreservat längs sträckningen.

