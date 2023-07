Komiker mordhotas efter skämt om koranbränningar

”Må ni utsättas för terroristattacker.”

”Håll din käft. Snart blir ditt avslut som Lars Vilks.”

Så lyder ett par av de hundratals kommentarer som skrivits på komikern Fredrik Anderssons Facebooksida, vilket Nyheter Idag rapporterar om.

Anledningen är att Andersson publicerat en video från ett uppträdande som visar hur han skojar om koranbränningar.

I klippet konstaterar han att det är "så svenskt" att "ansöka om att ställa till kaos".

– Det är så svenskt att ringa polisen och bara ”hej, jag tänkte vända den muslimska delen av världsbefolkningen mot Sverige och stoppa Natoansökan. Har ni tid för mig klockan femton på fredag?”

Ett oskyldigt skämt kan tyckas – men ett stort antal muslimer är upprörda över att Fredrik Andersson ens har mage att skämta om "den heliga boken".

Själv tar dock Andersson det hela med ro.

"The reviews are in", skriver han på Twitter och lägger upp ett kollage med hotfulla kommentarer han har fått.

Han har också skrivit ett inlägg med ett nytt skämt i samma ämne:

"Alla barnen brände Koranen utom Krister. Han väntade tills vi fanns i Natos medlemsregister."