"Kompetensutvisade" tjänar 10.000 kronor mindre än städare

Publicerad 2 februari 2020 kl 13.39

Inrikes. Heltidsarbetande städare måste tjäna minst 23.000 kronor per månad. Så kallade arbetskraftsinvandrare från tredje världen behöver dock bara tjäna 13.000 per månad under fyra av de senaste sju åren för att få permanent uppehållstillstånd för sig själv och anhöriga och inte riskera att "kompetensutvisas".