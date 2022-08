Konservativ tidskrift stoppas efter satirbild

Satirbilden i The European Conservative visar hur en skolpojke kommer hem och hans mamma frågar hur han har haft det i skolan.

Pojken svarar med att kräkas upp en regnbågsfärgad spya – och det hela är en uppenbar kritik mot HBTQ-indoktrinering inom skolan.

I samma nummer av tidskriften intervjuas Ungerns premiärminister Viktor Orban, vilket också väckt ilska bland vänsteraktivister.

En upprörd kund, Alexi Kaye Campbell, kontaktade WH Smith och krävde att få veta varför de säljer sådan "fascistisk smuts" som European Conservative. Butikskedjan svarade med meddela att man beslutat sig för att ta bort tidskriften ur sitt sortiment, visar korrespondensen som Campbell har lagt upp på Instagram.

I en kommentar på Twitter riktar European Conservative kritik mot att WH Smith vek sig för vänsteraktivistens påtryckningar. Man uppger sig heller inte ha blivit kontaktad av återförsäljaren.

3/3 So, there it is. Feel free to contact @WHSmith yourselves to let them know what you think of this.



And subscribe https://t.co/yCQKtyd08Q, if you want to see what all the fuss is about! pic.twitter.com/OJK6pVNk7S

— The European Conservative (@EuroConOfficial) August 21, 2022