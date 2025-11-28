Korruptionsrazzia mot Zelenskyjs stabschef

Det var på fredagsmorgonen som antikorruptionsbyrån Nabu meddelade att man gått in på Jermaks kontor.

Enligt Ukrainska Pravda deltog även den särskilda antikorruptionsåklagaren Sapo, och journalister på plats uppgav att minst ett tiotal personer från myndigheterna tog sig in i lokalerna.

Bakgrunden är en utredning som antikorruptionsmyndigheterna lade fram i november, där två ukrainska ministrar tvingades avgå. De två, tillsammans med andra medarbetare nära presidenten, misstänks ha byggt upp ett kriminellt nätverk kring mutor kopplade till kontrakt från Energoatom, bolaget som driver alla Ukrainas kärnkraftverk. Omkring 100 miljoner dollar uppskattas ha passerat genom systemet.

Åtta personer är redan åtalade i härvan, varav fem har gripits. Den som misstänks ha lett nätverket är Timur Minditj, delägare i Zelenskyjs mediebolag Kvartal 95, men han lyckades fly till Israel dagen innan polisen genomförde en razzia i hans hem. Israel utlämnar i princip aldrig judar som begått brott i andra länder.

Jermak beskrivs som Zelenskyjs närmaste man, med ett inflytande som enligt Kyiv Independent sträcker sig långt utanför den formella rollen som stabschef. Han uppges ha stort grepp om parlament, regering och andra statliga institutioner, och ukrainska bedömare menar att korruptionsupplägget kring Energoatom knappast hade varit möjligt utan att han kände till det.

Stabschefen har också haft en central roll i utrikespolitiken, bland annat i de pågående fredsförhandlingarna. Kyiv Independent framhåller att han ses som i praktiken oersättlig för Zelenskyj på grund av sin lojalitet och handlingskraft, samtidigt som han är kontroversiell både i Ukraina och bland utländska diplomater.