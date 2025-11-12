Krävs på svar om S-kommuner som vägrar återvandring

– Vad gäller egentligen? Det är helsnurrigt, säger Johan Forssell till SVT.

Uttalandet kommer efter att Andersson under partiledardebatten betonat att Socialdemokraterna står bakom återvandringsbidraget.

– Självklart tycker vi att det är bra att det kan finnas ett stöd för människor som vill återvandra. Det är ett stöd som har funnits under lång tid som faktiskt infördes av Socialdemokrater och en politik som vi står fast vid, sa hon.

Forssell menar att budskapen från Socialdemokraterna spretar.

– Hon säger att återvandringsbidraget är bra. Samtidigt så finns det massor av kommunalråd som säger att det är dålig människosyn. Då undrar jag vad är det som gäller egentligen? säger han.

Ministern vill nu att Andersson klargör om hon uppmanar sina kommunalråd att möta regeringens nationella samordnare.

– Jag vill ha besked. Uppmanar Magdalena Andersson sina kommunalråd att faktiskt ta det här mötet med samordnaren? Det är helsnurrigt, säger Forssell.

Magdalena Andersson svarar att beslutet ligger hos kommunerna.

– Det är upp till varje kommun hur man prioriterar sina resurser och om man bedömer att det är meningsfullt att ta ett sånt här möte, säger hon.