© FT BILD/ARKIV
 

Krävs på svar om S-kommuner som vägrar återvandring

Publicerad 12 november 2025 kl 17.48

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell (M) kräver besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om partiets syn på återvandringsbidrag. Detta efter att Andersson uttryckt stöd för politiken samtidigt som flera S-ledda kommuner tackat nej till att samarbeta med regeringen i frågan.

Dela artikeln

– Vad gäller egentligen? Det är helsnurrigt, säger Johan Forssell till SVT.

Uttalandet kommer efter att Andersson under partiledardebatten betonat att Socialdemokraterna står bakom återvandringsbidraget.

– Självklart tycker vi att det är bra att det kan finnas ett stöd för människor som vill återvandra. Det är ett stöd som har funnits under lång tid som faktiskt infördes av Socialdemokrater och en politik som vi står fast vid, sa hon.

Forssell menar att budskapen från Socialdemokraterna spretar.

– Hon säger att återvandringsbidraget är bra. Samtidigt så finns det massor av kommunalråd som säger att det är dålig människosyn. Då undrar jag vad är det som gäller egentligen? säger han.

Ministern vill nu att Andersson klargör om hon uppmanar sina kommunalråd att möta regeringens nationella samordnare.

– Jag vill ha besked. Uppmanar Magdalena Andersson sina kommunalråd att faktiskt ta det här mötet med samordnaren? Det är helsnurrigt, säger Forssell.

Magdalena Andersson svarar att beslutet ligger hos kommunerna.

– Det är upp till varje kommun hur man prioriterar sina resurser och om man bedömer att det är meningsfullt att ta ett sånt här möte, säger hon.

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

"Wallenberg och USA styr Sverige"

"Myt" att svenska politiker bestämmer i landet. I själva verket styr USA och storfinansen, uppger Cevians vd Christer Gardell.0 Plus

50 år sedan: De beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur

De ansvariga är "fortfarande stolta" över kuppen – som krossade vårt land. Han är doldisen som satte igång maskineriet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Han är hunden som inte skällt": Epsteins kryptiska ord om Trump i nysläppta dokument

Trump tillbringade "timmar" med Epsteins offer, enligt mejlkonversation. "Han känner självklart till flickorna."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.