Sveriges politiker har skänkt över 120 miljarder skattekronor till Ukraina – med hänvisning till att landet är offer för ett aggressionskrig som bryter mot folkrätten.

Kristersson: Jag tror på folkrätten – men inte för just Iran

Publicerad 16 april 2026 kl 17.49

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson får hård kritik från folkrättsexperter för sitt försvar av Israels och USA:s olagliga aggressionskrig mot Iran. Kristersson står dock fast vid att han tror på folkrätten – men förtydligar att detta stöd inte omfattar just Iran.
– När man strikt står upp för folkrätten är det riktigt farligt också, förtydligar statsministern nu.

Fyra professorer i folkrätt – Ove Bring, Mark Klamberg, Said Mahmoudi och Pål Wrange – riktar i en debattartikel i Dagens Nyheter hård kritik mot den svenska regeringens reaktion på Irankriget.

Förutom att Israel och USA begått otaliga krigsbrott under sin mycket omfattande bombkampanj mot civila byggnader i Iran är själva kriget i sig ett klassiskt exempel på ett olagligt aggressionskrig.

Statsminister Ulf Kristersson har mer eller mindre hyllat Trumps och Netanyahus krig. Han har förklarat att Iran inte ryms inom "traditionella folkrättsdefinitioner" och påstått att kriget i efterhand kommer att anses ha varit tillåtet så länge USA och Israel segrar.

I P1:s Lördagsintervju den 23 mars sade vice statsministern och Israel-aktivisten Ebba Busch (KD) att man visserligen "kan sätta sig i en seminarieövning nu kring folkrätten" men att man inte bör "fastna i långa utläggningar kring huruvida detta gått till på rätt sätt eller inte".

Samma politiker har ofta använt folkrätten som argument för att kritisera exempelvis Rysslands invasion av Ukraina.

Att Sveriges politiska ledarskap anser att folkrätten inte gäller när det är Israel och USA som går till attack bekymrar de fyra professorerna.

"De två främsta företrädarna för Sveriges regering förminskar alltså folkrätten till något som man kan hålla seminarier om, men som inte har någon större betydelse och som inte är till någon egentlig nytta. Detta utgör – i bästa fall – en total missuppfattning om folkrättens roll i världen och om dess betydelse för Sverige. I värsta fall är det ett avfall från Sveriges traditionella linje sedan lång tid, nämligen att folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik", skriver de.

Professorerna anser att Irankriget är särskilt allvarligt då det är USA som varit med och startat det tillsammans med Israel.

"Att angreppet strider mot folkrätten är illa nog. Särskilt allvarlig är att USA – det tidigare självutnämnda centrumet i den regelbaserade världsordningen – nu totalt struntar i folkrättsliga och andra regler. Under Trumps tal den 28 februari gjordes ingen hänvisning till folkrätten. Operation Epic Fury har därför också stor symbolisk och prejudicerande betydelse. Om USA bryter mot FN-stadgan, varför kan inte andra stater göra det? Och varför ska då folkrätten respekteras över huvud taget?" frågar de sig.

Men Ulf Kristersson försvarar sin linje när han ombeds bemöta kritiken som lyfts i debattartikeln.

– Nej, verkligen inte... Jag har gång på gång sagt att vi står upp för folkrätten. Men jag har också sagt att den iranska regimen inte är ett bra exempel på folkrätten, säger han till Ekot.

Statsministern vidhåller också att det är resultatet av kriget som avgör hur det ska bedömas:

– Jag har aldrig sagt att jag inte tror på folkrätten, jag har bara sagt att det... När man strikt står upp för folkrätten och säger att varje ingripande i ett land som är farligt för sina grannar – med framför allt kärnvapeninnehav – är det riktigt farligt också. Så jag tror att resultatet i praktiken kommer att avgöra hur vi långsiktigt kommer att se på den här konflikten.

Sverigedemokraternas återvandringskarta: "De ska inte kunna gömma sig"

Släpper interaktiv karttjänst – med kommunerna som vägrar. Visar också folkutbytet i landet år för år. 

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Inom kort kan planen inte längre lyfta.. "Största energikrisen vi någonsin stått inför." 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.