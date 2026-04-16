Kristersson: Jag tror på folkrätten – men inte för just Iran

Fyra professorer i folkrätt – Ove Bring, Mark Klamberg, Said Mahmoudi och Pål Wrange – riktar i en debattartikel i Dagens Nyheter hård kritik mot den svenska regeringens reaktion på Irankriget.

Förutom att Israel och USA begått otaliga krigsbrott under sin mycket omfattande bombkampanj mot civila byggnader i Iran är själva kriget i sig ett klassiskt exempel på ett olagligt aggressionskrig.

Statsminister Ulf Kristersson har mer eller mindre hyllat Trumps och Netanyahus krig. Han har förklarat att Iran inte ryms inom "traditionella folkrättsdefinitioner" och påstått att kriget i efterhand kommer att anses ha varit tillåtet så länge USA och Israel segrar.

I P1:s Lördagsintervju den 23 mars sade vice statsministern och Israel-aktivisten Ebba Busch (KD) att man visserligen "kan sätta sig i en seminarieövning nu kring folkrätten" men att man inte bör "fastna i långa utläggningar kring huruvida detta gått till på rätt sätt eller inte".

Samma politiker har ofta använt folkrätten som argument för att kritisera exempelvis Rysslands invasion av Ukraina.

Att Sveriges politiska ledarskap anser att folkrätten inte gäller när det är Israel och USA som går till attack bekymrar de fyra professorerna.

"De två främsta företrädarna för Sveriges regering förminskar alltså folkrätten till något som man kan hålla seminarier om, men som inte har någon större betydelse och som inte är till någon egentlig nytta. Detta utgör – i bästa fall – en total missuppfattning om folkrättens roll i världen och om dess betydelse för Sverige. I värsta fall är det ett avfall från Sveriges traditionella linje sedan lång tid, nämligen att folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik", skriver de.

Professorerna anser att Irankriget är särskilt allvarligt då det är USA som varit med och startat det tillsammans med Israel.

"Att angreppet strider mot folkrätten är illa nog. Särskilt allvarlig är att USA – det tidigare självutnämnda centrumet i den regelbaserade världsordningen – nu totalt struntar i folkrättsliga och andra regler. Under Trumps tal den 28 februari gjordes ingen hänvisning till folkrätten. Operation Epic Fury har därför också stor symbolisk och prejudicerande betydelse. Om USA bryter mot FN-stadgan, varför kan inte andra stater göra det? Och varför ska då folkrätten respekteras över huvud taget?" frågar de sig.

Men Ulf Kristersson försvarar sin linje när han ombeds bemöta kritiken som lyfts i debattartikeln.

– Nej, verkligen inte... Jag har gång på gång sagt att vi står upp för folkrätten. Men jag har också sagt att den iranska regimen inte är ett bra exempel på folkrätten, säger han till Ekot.

Statsministern vidhåller också att det är resultatet av kriget som avgör hur det ska bedömas:

– Jag har aldrig sagt att jag inte tror på folkrätten, jag har bara sagt att det... När man strikt står upp för folkrätten och säger att varje ingripande i ett land som är farligt för sina grannar – med framför allt kärnvapeninnehav – är det riktigt farligt också. Så jag tror att resultatet i praktiken kommer att avgöra hur vi långsiktigt kommer att se på den här konflikten.