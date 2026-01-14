© Regeringen/Försvarsmakten
Till höger: Svenska Hemvärnet deltog i september i en tidigare övning på Grönland.

Kristersson: Sverige skickar militär till Grönland

Publicerad 14 januari 2026 kl 17.36

Inrikes. Sverige skickar militär personal till Grönland på dansk begäran. Det bekräftar statsminister Ulf Kristersson i samband med att de amerikanska hoten mot ön trappas upp.

Det rör sig om ett begränsat bidrag med svenska officerare från Försvarsmakten. De ska tillsammans med militär från andra länder delta i en dansk övning på Grönland.

Enligt uppgift till SVT handlar det inte om stridande förband utan om personal som ska bidra till planering och förberedelser.

Danmark har på grund av hoten från USA och dess president Donald Trump beslutat att öka sin militära närvaro i och kring Grönland.

Den danska regeringen har meddelat att flygplan, fartyg och soldater ska sättas in, även med stöd från Natoallierade. Syftet är bland annat att stärka beredskapen och se över logistiken inför eventuella framtida insatser.

Statsminister Ulf Kristersson skriver på plattformen X att de svenska officerarna redan anländer redan under onsdagen.

"Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance", skriver han.

