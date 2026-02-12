Kronofogden sålde svenska "AFA-målvaktens" Tesla på auktion

Kronofogden genomförde i augusti en omfattande förrättning mot Pirate Bay-dömde Peter Sunde Kolmisoppi, 47, i Oxie utanför Malmö.

Efter en polisinsats på adressen utmättes en Tesla Model X och en åkgräsklippare.

Båda har nu sålts på auktion, kan Fria Tider avslöja.

Teslan gick för 710.000 kronor efter att auktionen avslutats den 21 Januari.

Peter Sunde Kolmisoppi är mest känd som före detta talesman för The Pirate Bay, och fick stor uppmärksamhet i samband med rättegången mot fildelningssajten 2009.

Journalisten Christian Peterson har i en granskning nyligen visat hur Sunde numera agerar som "målvakt" för våldsvänstern. Han erbjuder sin anonymiseringstjänst Njalla till Antifa.se och diverse andra vänsterextrema våldsgrupperingar i Sverige och andra länder som Danmark och Tyskland – exempelvis Radionoden.se, Redox.dk, Antifa.dk, Nazifrei.org och Antifainfoblatt.de.

Kronofogdens insats mot Sunde inleddes efter att polisen stoppat ett av Sundes fordon i området kring Käglinge och därefter tagit sig till den aktuella fastigheten där hans sambo och barn bor. Kronofogdens personal anslöt sig kort därpå. På gårdsplanen stod två Tesla-fordon och ett släp.

Polisen genomförde en husrannsakan på adressen med anledning av misstanke om folkbokföringsbrott. Sunde hävdade dock att han inte är bosatt i Sverige, att han bara vistades i landet för att träffa sina barn och att han inte har någon skyldighet mot svenska staten. Sin påstådda utländska adress i Danmark ville han dock inte uppge.

"Kronofogden framför att det finns observationer gällande honom och adressen sedan tidigare. Peter ifrågasätter dessa observationer och menar att det finns folk som vill honom illa och att vi inte kan lyssna på dessa uppgifter. Peter informeras här inte om samtliga iakttagelser som Kronofogden fått från polisen i detta läge", skriver Kronofogden i en handläggarnotering.

Vidare uppgav han att han inte har några skulder och att eventuella krav är preskriberade.

– Eftersom jag inte har någon skuld kan jag gärna betala 0 kronor, sade Sunde till Kronofogdens personal.

Enligt handlingarna ligger Sundes totala skuld, som sträcker sig tillbaka till Pirate Bay-målet, i själva verket på drygt 121 miljoner kronor.

När Sunde ombads att fylla i en tillgångsförteckning vägrade han – och meddelade "att han känner sig kränkt och att han har rättigheter", enligt Kronofogdens sammanställning. Han vägrade först också att delta i förrättningen med hänvisning till att det skulle drabba barnen negativt.

Under förrättningen gick Kronofogden igenom bostadshuset. I hall, förråd och andra utrymmen påträffades personliga tillhörigheter som knöts till Sunde – bland annat hans finska pass, bankkort och post med adressen i Oxie. I sidobyggnader lokaliserades en åkgräsklippare av märket Toro, och kvittot visade att Sunde stått som köpare.

Kronofogden bedömde sammantaget att Sunde har stark anknytning till adressen. Beslut fattades därför om att utmäta en Tesla Model X med registreringsnummer CGJ22Z samt åkgräsklipparen. På tomten fanns även en Tesla Model Y, som dock lämnades kvar.

Enligt Kronofogdens handlingar har den utmätta Teslan varit registrerat på Sundes sambo. Myndigheten ansåg dock ändå att egendomen kunde tas i anspråk.

När bärgare anlände uppstod diskussion om bilnyckel. Fordonet startades på distans och kunde därefter tas om hand. Även gräsklipparen transporterades bort.

Intäkterna från försäljningen går till fordringsägarna i enlighet med verkställigheten av tidigare domar.