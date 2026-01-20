Kropp hittad i sökandet efter Hanna, 18

Fyndet gjordes under måndagen i ett område där sökinsatserna tidigare varit omfattande. Polisen vill inte lämna några närmare uppgifter om omständigheterna.

– Det beror på att kroppen har anträffats i området. Fler omständigheter än så har jag inte möjlighet att redogöra för, säger polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara till TV4.

När identifieringen kan bli klar är oklart.

Sökandet efter Hanna har pågått i två veckor och engagerat stora resurser. Den 10 januari genomfördes en större insats där polis och Försvarsmakten deltog tillsammans med Missing People. Organisationen bidrog med 17 patruller och sammanlagt 151 frivilliga.

Polisen uppger att det i nuläget inte finns några tecken på att ett brott har begåtts. De anhöriga är underrättade.

Hanna anmäldes försvunnen efter att hon senast setts i Uddevalla den 6 januari. Missing People gick tidigt ut med en efterlysning och vädjade till allmänheten om tips.