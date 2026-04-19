© Lestat (Jan Mehlich)
 

"Kulturarbetare" ersätts av AI – här räddas de av staten

Publicerad 19 april 2026 kl 12.22

Utrikes. Att AI används för dubbning och voice-over slår direkt mot röstskådespelare, översättare och andra lågkvalificerade kulturarbetare världen över. Men i vissa länder får skattebetalarna gå in och rädda yrkesgruppen.

Tekniken kan snabbt och billigt översätta och återskapa röster på flera språk, något som minskar behovet av mänskligt pratande.

Miljontals deltids- och heltidsarbetare riskerar att förlora sina uppdrag. Samtidigt hävdar de att deras röster används för att träna AI-systemen, skriver Rest of The World.

Företag bakom tekniken menar att AI effektiviserar produktionen och sänker kostnaderna, men kritiker anser att utvecklingen slår ut vad de menar är kreativa yrken.

I flera länder har röstskådespelare redan börjat organisera sig och kräva lagar som skyddar deras arbete och rättigheter. I Mexiko har AI-dubbning förbjudits för att skydda deras levebröd.

