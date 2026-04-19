Ryssland öppnar för angrepp mot flera EU-länder

Det ryska försvarsdepartementet skrev i ett inlägg på Telegram att gemensamma ukrainsk-europeiska drönarprojekt inom EU är ett steg mot upptrappning.

"Vi betraktar detta beslut som ett avsiktligt steg som leder till en kraftig eskalation av den militära och politiska situationen på hela den europeiska kontinenten och en gradvis omvandling av dessa länder till en strategisk bakre bas för Ukraina", skriver departementet.

I samma inlägg varnas för konsekvenser för Europas säkerhet.

"Istället för att stärka säkerheten i europeiska stater drar europeiska ledares agerande i allt högre grad in dessa länder i kriget med Ryssland", heter det.

Listan som publicerades innehåller adresser till ett tjugotal företag i Ukraina och Europa som producerar obemannade flygfarkoster.

"Uttalandet ska tas bokstavligt och listan representerar potentiella mål för de ryska väpnade styrkorna", säger Dmitrij Medvedev, vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, i ett inlägg på sociala medier.

Bakgrunden är bland annat Tysklands nya stödpaket på fyra miljarder euro till Ukraina, med fokus på luftförsvar och drönare, samt planer på gemensam produktion mellan Ukraina och europeiska länder.

I Sverige utvecklar Saab-bolaget UMS Skeldar Sweden drönarhelikoptrar i Norrköping. Dessa exporteras dock inte till Ukraina i nuläget, såvitt känt.