Kulturmarxistiskt övergångsställe fick spolas bort direkt

Politikerdraget – som gick ut på att visa stöd för "mångfald" och "tolerans" och liknande – hyllades i media.

Kommunen meddelade att övergångsstället skulle fortsätta att användas som vanligt trots de nya färgerna.

Polisstyrelsen kunde dock konstatera att det strider mot vägtrafiklagen att täcka över eller förändra de vita ränderna på ett övergångsställe.

Bara timmar efter polisens beslut sköljdes färgerna bort, skriver Åbo Underrättelser.

Don’t know if I should laugh or cry at this farce. My home town had this fun idea to paint a pedestrian crossing with rainbow colours to celebrate pride month. ONE DAY after it was painted, the police ordered it to be repainted citing it ”unlawful” https://t.co/csMhA9jTv4

— Ville Säävuori (@uninen) June 9, 2021