© FT BILD, Skärmdump
Arkivbild. Personerna på bilden har inget med texten att göra.

Kunde inte betala bolånet – då ville socialen ta barnen

Publicerad 2 maj 2026 kl 12.57

Ekonomi. Skaffa inte fler barn än du har råd med – annars tvångsomhändertar vi dem. Så tillämpar Norrtälje kommun socialtjänstlagen – i alla fall på svenska familjer – om man får tro ett färskt reportage i Aftonbladet.

Familjen med åtta barn utanför Norrtälje hamnade i ekonomisk knipa under pandemin. Byggjobbet försvann, nagelsalongen dog ut, inga a-kassor eller försäkringar fanns på plats och bolånet hos subprime-utlånaren Bluestep, med räntor upp mot 12 procent, gick inte att betala.

Då kom det tunga beskedet för Peter och Maria i Norrtälje: de sex yngsta barnen, det vill säga samtliga som var omyndiga, skulle placeras hos diverse familjehemsföretagare med bättre ekonomiska förutsättningar.

Socialtjänsten förberedde omhändertagande på grund av den ekonomiska situationen. Föräldrarna Maria och Peter, som själva medger att de inte lyckats få ihop sin ekonomi, beskrev det som en mardröm som skulle krossa familjen.

Hovrätten vägde in barnens bästa men slog fast att bankens rätt till sina pengar vägde tyngre.

”Sammantaget får utmätningen anses försvarlig även med beaktande av familjens och framförallt barnens intresse av att inte behöva lämna sin hemmiljö", skrev hovrätten.

Det hela målades upp som ett systemfel där vanliga svenska föräldrar straffas hårt för att ha satsat på många barn och ett eget hus när ekonomin sviktade.

Efter att Aftonbladet skrivit en första artikel om det inträffade dök en anonym givare upp som finansierade en lösning som gjorde att familjen får bo kvar.

Skuldsanering har också beviljats och pappan har fått jobb-löfte. En läsarinsats och medial uppmärksamhet räddade dem i sista stund.

På nätet har historien väckt frågor om hur socialtjänsten arbetar i Norrtälje kommun. Ekonomiska problem hos en barnrik svensk familj tycks snabbt leda till hot om tvångsomhändertagande, medan andra grupper i samhället ofta möts med mer förståelse och stöd när det gäller boende och försörjning.

Enligt Aftonbladet har kommunen valt att inte kommentera det inträffade.

