© Ophelia Larsson/Försvarsmakten
 

Svenska ÖB fick Ukrainas finaste medalj

Publicerad 2 maj 2026 kl 07.47

Inrikes. Sveriges överbefälhavare Michael Claesson har tilldelats Ukrainas försvarsministeriums högsta utmärkelse. Han får medaljen som tack för att Sveriges politiker har skickat över 120 miljarder skattekronor i bidrag till sina kollegor i Kiev sedan 2022.

Dela artikeln

Under en ceremoni i Stockholm fick ÖB Michael Claesson ta emot den ukrainska utmärkelsen "Cross of Special Merit".

Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt viktiga insatser för Ukrainas försvar. Claesson är den första svensken att få medaljen.

Enligt motiveringen handlar det om de svenska politikernas stöd till Ukraina under kriget och Försvarsmaktens arbete för att stärka landets försvarsförmåga.

– Jag tar emot den här utmärkelsen med ödmjukhet. Samtidigt går mina tankar till det ukrainska folkets lidande, kampen som pågår och de uppoffringar som görs varje dag, säger Michael Claesson i ett uttalande.

Han framhåller att utmärkelsen inte bara gäller honom personligen.

– Det här är inte bara min utmärkelse. Den delas i praktiken av alla de medarbetare och kollegor som har bidragit till Sveriges stöd till Ukraina sedan krigets början. Jag kommer att bära den med stolthet, men också med ett fortsatt ansvar.

Claesson betonar att miljardrullningen av skattepengar från riksdagen till de ukrainska politikerna kommer att fortsätta:

– Vi känner en stark samhörighet med det ukrainska folket och den kamp ni genomgår. Sverige kommer att stå vid er sida och fortsätta stödja Ukraina så länge det krävs.

Utmärkelsen överlämnades av Ukrainas ambassadör i Sverige, Svetlana Zalishchuk, tillsammans med landets försvarsattaché Serhii Harbarenko.

Nyheter från förstasidan

Smugglades till Sverige av SVT – här hotar han "skada" receptionisten

Fredrik Önnevalls flyktingbarn åtalas igen – för stenkastning mot hotell. Är sedan tidigare bland annat dömd för bedrägeri mot 82-årig svensk kvinna.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.