Under en ceremoni i Stockholm fick ÖB Michael Claesson ta emot den ukrainska utmärkelsen "Cross of Special Merit".

Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt viktiga insatser för Ukrainas försvar. Claesson är den första svensken att få medaljen.

Enligt motiveringen handlar det om de svenska politikernas stöd till Ukraina under kriget och Försvarsmaktens arbete för att stärka landets försvarsförmåga.

– Jag tar emot den här utmärkelsen med ödmjukhet. Samtidigt går mina tankar till det ukrainska folkets lidande, kampen som pågår och de uppoffringar som görs varje dag, säger Michael Claesson i ett uttalande.

Han framhåller att utmärkelsen inte bara gäller honom personligen.

– Det här är inte bara min utmärkelse. Den delas i praktiken av alla de medarbetare och kollegor som har bidragit till Sveriges stöd till Ukraina sedan krigets början. Jag kommer att bära den med stolthet, men också med ett fortsatt ansvar.

Claesson betonar att miljardrullningen av skattepengar från riksdagen till de ukrainska politikerna kommer att fortsätta:

– Vi känner en stark samhörighet med det ukrainska folket och den kamp ni genomgår. Sverige kommer att stå vid er sida och fortsätta stödja Ukraina så länge det krävs.

Utmärkelsen överlämnades av Ukrainas ambassadör i Sverige, Svetlana Zalishchuk, tillsammans med landets försvarsattaché Serhii Harbarenko.