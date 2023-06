Kuppförsök i Ryssland

– Just nu har vi passerat alla gränskontroller... Gränsvakterna hälsade på oss och kramade om våra kämpar. Nu går vi in i Rostov, säger Prigozjin i ett inspelat röstmeddelande.

Myndigheternas webbkameror från staden Rostov-on-Don, öster om Ukraina, stängdes samtidigt av. I lokala medier publicerades dock bilder på trupptransportfordon på stadens gator och en video ser ut att visa polisbilar som spärrar av en motorväg utanför Rostov-on-Don. Enligt den lokala sajten 161.ru syntes flera militära helikoptrar över staden under natten.

På overifierade videobilder påstås man kunna se skottväxling mellan Wagner-soldater och regimtrupper i Rostov-regionen.

Footage claimed to show Firefights between Wagner PMC Forces and Elements of the Russian National Guard “Rosgvardia” somewhere in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/8IZme7xHJx — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

En annan overifierad video påstods också visa hur en Wagner-gruppering angrips av en helikopter någonstans i Rostov-regionen.

Unverified video of a helicopter supposedly firing at Wagner troops in Rostov pic.twitter.com/46blJrOWOQ — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

En video från morgonen påstods visa hur Wagner-gruppen kör igenom en rysk vägspärr utan att möta motstånd. Det är dock inte verifierat att fordonen tillhör Wagner och inte Ryssland.

Footage again claimed to show a Column of Wagner Forces in the Rostov Region of Southwestern Russia including what appears to be them passing through a Russian Military Checkpoint. pic.twitter.com/g21s2ELyCE — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

I gryningen syntes också bilder från högkvarteret för Rysslands södra militärdistrikt, beläget i centrala Rostov-on-Don, som satts under särskild bevakning. Stora mängder ryska trupper omgav högkvarteret, men skottväxling hörs inte i bakgrunden.

Central Rostov now.



These are Russian troops btw. pic.twitter.com/ZaJv0RGyht — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

Tanks and Armored Vehicles with the Special Purposes Mobile Unit of the Russian National Guard also know as “OMON” seen on the move in the City of Rostov-on-Don earlier this morning. pic.twitter.com/4E3nPt6vx5 — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

– Om någon kommer i vägen för oss kommer vi att krossa allt i vår väg... Vi sträcker ut vår hand till alla, men spottar inte i den. Vi går framåt, vi går till slutet!, säger Prigozjin i ljudklippet.

Enligt den ryska nyhetsbyrån Tass har motorvägen som förbinder Rostov-on-Don med centrala Ryssland, inklusive Moskva, blockerats av polisen. Fordon får inte färdas från Rostov-on-Don mot huvudstaden överhuvudtaget, enligt nyhetsbyrån.

Prigozjin hävdar att de makthavare som inledde en brottmålsutredning mot honom på midsommarafton "saknar känsla" och inte förstår något annat än "förräderi".

I ett tidigare videomeddelande anklagade Prigozjin den ryska statsledningen för att ljuga om skälen för kriget mot Ukraina. Han sade att Ryssland saknade anledning att invadera grannlandet och att kriget hade varit en katastrof.

Det saknas ännu videofilmer som bekräftar Wagners påstådda rörelser. Ryska statliga medier, såsom RT och Tass, rapporterar dock att Wagnerkrigare gått in i Rostov-on-Don. Den brittiska nyhetsbyrån Reuters har även publicerat en bild på ett trupptransportfordon med symbolen "Z" inne i Rostov-on-Don.

De pro-ryska skribenterna på Telegram-kanalen Slavyangrad gjorde sig under natten roliga över bristen på bekräftade videobilder som visar stridigheter inne i Ryssland.

"Det verkar som att Wagner är en extremt återhållsam och professionell styrka. De stormar Kreml men ingen ser dem eller hör dem. Moskvainvånarna sover lugnt eftersom Wagner uppenbarligen använder stealth-teknik och vapen med ljuddämpare för att inte störa lokalbefolkningen", hette det bland annat.

Det stod samtidigt klart att ryska myndigheter mobiliserade för att krossa upproret och strypa informationsflödet från Wagner. Bland annat blockerades uttalanden från Prigozjin på den ryska Facebook-motsvarigheten VK, och ersattes med ett meddelande från regeringen. Google News blockerades helt i hela Ryssland.

Rostovregionens guvernör Vasilij Golubev uppmanade under natten mot lördagen invånarna att stanna hemma om möjligt.

– Den nuvarande situationen kräver maximal koncentration av alla styrkor för att upprätthålla ordningen. Brottsbekämpande myndigheter gör allt som krävs för att säkerställa säkerheten för invånarna i området. Jag ber alla att hålla sig lugna och inte lämna bostaden om det inte är nödvändigt, sade han.

Kremlin continues to physically block entrance roads into Rostov-on-Don with military trucks in an attempt to repel the coup by Wagner PMC. pic.twitter.com/ERdXT7T79x — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

A Column of Russian National Guard Trucks reportedly spotted on the Highway just to the North of the City of Rostov-on-Don in Southwestern Russia; the Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin claimed that his Forces had Crossed the Border into the Rostov Region earlier… pic.twitter.com/9ahIQSgZH9 — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Jevgenij Prigozjin, som hävdade att den ryska militären utlöste den väpnade konflikten genom att angripa hans styrkor med en missilattack under midsommarafton, säger att "ondskan" inom Rysslands militära ledarskap måste stoppas och lovade att "marschera för rättvisa". Han förnekade dock att det han sysslade med var en militärkupp.

Rysslands president Vladimir Putin har sedan Kreml släppte nyheten om att Jevgenij Prigozjin utreds för brott på midsommarafton inte synts till. Ännu vid statskuppens inledningsskede syntes inte Putin vid någon av tv-sändningarna från Kreml. Hans talesperson Dmitrij Peskov uppgav dock vid 16-tiden på midsommarafton att presidenten har "informerats" om utredningen mot Prigozjin.

Enligt den ryska sidan 161.ru har "Operation Fästning" inletts i Moskva, vilket uppges vara ett högsta beredskaps­läge om staten utsätts för ett kuppförsök. Enligt sajten innebär det bland annat att Kremls byggnader skyddas.

Även om de exakta åtgärderna är en statshemlighet, finns det rapporter om att in- och utgångar till inrikesministeriets byggnad för närvarande är blockerade och militärfordon har placerats på vissa platser i Moskva, skriver 161.ru.

Säkerhetstjänsten FSB uppmanar Wagnersoldater att gripa sin ledare och inte lyda hans order.

– Vi uppmanar Wagnersoldater att inte begå stora misstag. De ska stoppa alla kraftfulla aktioner mot ryska folket. De ska inte genomföra Prigozjins kriminella och förrädiska order, utan de ska vidta åtgärder för att gripa honom, säger en talesperson för FSB enligt ryska statliga nyhetsbyrån Tass.

FSB dementerar att ryska försvarsdepartementet skulle ha utfört en attack mot Wagner och kallar Prigozjins uttalande för ”osanning och en informativ provokation”.

– Prigozjins handlingar är i själva verket uppmaningar till att starta en väpnad inbördeskonflikt på Ryska federationens territorium och det är ett hugg i ryggen på ryska militärer som kämpar mot pro-fascistiska ukrainska styrkor.