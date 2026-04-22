Den så kallade Djursholmsmannen och finansfeministen Barbro Ehnbom värvade båda flickor åt Epstein mot betalning – i åratal. Trots det utreds de inte i Sverige.

Roks anmäler Epsteins svenska kumpaner

Publicerad 22 april 2026 kl 09.11

Lag & Rätt. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, kräver en utredning av Jeffrey Epsteins band till Sverige. Den feministiska organisationen har nu valt att anmäla svenskar med kopplingar till sexförbrytaren.
"Erfarenheten säger dock att även dessa anmälningar kommer att läggas ned", noterar Roks.

Tidigare i april kom nyheten att Tidöregeringen stoppat en oberoende utredning om svenska kopplingar till Jeffrey Epstein.

Den svenska reaktionen på avslöjandena kring Epstein skiljer sig tydligt från hur det sett ut i andra länder, där utredningar omedelbart inletts.

Flera olika länder utreder exempelvis den så kallade Djursholmsmannen, som enligt det senaste dokumentsläppet från Epsteinutredningen systematiskt värvade minderåriga flickor och unga kvinnor åt Epstein.

Men i Sverige har det inte kommit några besked om någon utredning av mannen, trots att han är skriven i landet.

Företrädare för Roks noterar bristen på svenskt intresse att utreda saken i en debattartikel i Dagens ETC.

"Centerpartiet har krävt en särskild utredning. Regeringen har inte uteslutit särskilda åtgärder, men röstar ändå nej när förslaget kommer upp på bordet. Internationellt börjar frågan röra på sig. Polen, Frankrike och Norge har valt att påbörja granskning av filerna", skriver företrädarna.

Roks uppger att man nu har anmält svenskarna som förekommer i Epsteindokumenten.

"Och de svenska förövarna med koppling till Epstein behöver lagföras. Det räcker inte att säga att man ska gå den rätta vägen. Vägen måste också leda till rättvisa", skriver organisationens företrädare i debattartikeln.

