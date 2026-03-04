© FT BILD/ARKIV
 

Kustbevakningen rammade Eckeröfärjan: "Det blev ett stort jädra hål"

Publicerad 4 mars 2026 kl 13.30

Inrikes. En färja från Eckerölinjen och ett fartyg från Kustbevakningen kolliderade på förmiddagen i Grisslehamn utanför Norrtälje. Kort efter sammanstötningen körde kustbevakningsfartyget även in i kajen.

Dela artikeln

Olyckan inträffade strax före färjans planerade avgång vid 10-tiden.

Enligt vittnen fortsatte kustbevakningsfartyget därefter framåt och slog i kajen.

– Kustbevakningen körde full fart framåt och krockade rakt in i kajen vilket orsakade ett jädra stort hål i kölen på Kustbevakningens fartyg, säger Tom Mattsson, som såg händelsen, till Aftonbladet.

Eckeröfärjan fick också skador, men enligt uppgifter rör det sig om mindre skador ovanför vattenlinjen.

Ingen person uppges ha skadats och något oljeutsläpp har inte rapporterats.

Ombord på färjan reagerade passagerarna när smällen inträffade.

– Det var läskigt. Hela båten vände sig och svajade fram och tillbaka, säger ett vittne till Aftonbladet.

Polisen har kallats till platsen och ska nu utreda olyckan.

Samtliga färjeavgångar från hamnen har ställts in under dagen. En bogserbåt ska hjälpa kustbevakningens fartyg in till kaj.

