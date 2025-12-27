© FT BILD/ARKIV
 

Kvinna i 25-årsåldern försvunnen i Rönninge

Inrikes. En omfattande polisinsats pågår i Rönninge i Salems kommun efter att en kvinna i 25-årsåldern anmälts försvunnen. Arbetet inleddes under annandagen och fortsätter under lördagen med stora resurser på plats.

Polisen har använt sig av bland annat hundpatruller, helikopter och kriminaltekniker. I delar av området, särskilt nära centrum, har avspärrningar satts upp. Boende vittnar om intensiv aktivitet och att en polishelikopter cirkulerat över området under lång tid.

Sökandet har pågått kontinuerligt sedan försvinnandet upptäcktes och har nu förstärkts ytterligare. Förutom polisens egna resurser används även organiserade skallgångskedjor, och frivilliga aktörer har kopplats in för att systematiskt söka igenom utvalda områden.

Polisen är sparsam med information kring omständigheterna och har ännu inte gått ut med något signalement. Enligt polisen görs sådana bedömningar för att både skydda den försvunna personen och det pågående utredningsarbetet.

Allmänheten uppmanas ändå att höra av sig om man sett eller hört något som kan vara av betydelse. Polisen betonar att även små iakttagelser kan vara viktiga.

