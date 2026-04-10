Kvinna ska ha tvingats sälja sex till över 100 män – fick krav på 42.000 kronor av Skatteverket

En kvinna i Ångermanland ska enligt åtal under hot ha utnyttjats av sin make och tvingats sälja sexuella tjänster till över 120 män.

Mannen, som är i 60-årsåldern, misstänks för grova brott – bland annat koppleri samt flera fall av våldtäkt och försök till våldtäkt.

Skatteverket bedömer att inkomsterna ska beskattas, eftersom försäljning av sexuella tjänster i sig inte är olagligt.

I dokument som P4 Västernorrland har tagit del av ses inkomster från utlandet för sexuella tjänster som utförts via nätet.

Det första kravet kvinnan fick från Skatteverket överklagades av hennes make, men nu har 42.000 kronor betalats in till myndigheten.

Kvinnan uppger att hon efter att ha flytt och maken gripits av polis ringde handläggaren på Skatteverket, förklarade situationen och berättade om polisutredningen. Något som inte nämnts i det slutgiltiga beslutet.

Skatteverket har tidigare sagt till P4 Västernorrland att de följer inkomstskattelagen men att de välkomnar en översyn av lagstiftningen.