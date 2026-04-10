Pål Jonson på Bilderbergmötet

Publicerad 10 april 2026 kl 11.36

Inrikes. Sveriges försvarsminister Pål Jonson deltar i årets hemlighetsfulla elitmöte med den så kallade Bilderberggruppen i USA. Han lyfter själv fram hur detta ger möjlighet till "informella samtal". Samtidigt anklagas försvarsministern nu för att vara en landsförrädare som säljer ut Sverige.

Bilderberg samlar årligen handplockade medlemmar ur den transatlantiska eliten, som där får en möjlighet att snacka ihop sig helt utan insyn från allmänheten eller media.

I år hålls mötet i Washington DC och pågår mellan den 9 och 12 april.

Från Sverige deltar som vanligt oligarken Marcus Wallenberg, som den här gången tar med sig tre andra svenskar. Förutom försvarsminister Pål Jonson rör det sig om Spotify-grundaren Daniel Ek samt Caroline Berg, vd för Axel Johnson.

Det framgår av den officiella deltagarlistan, som nu har släppts.

– Det kommer vara representanter för Trumpadministrationen där, det kommer vara ett bra tillfälle att föra informella samtal med USA, säger Pål Jonson till SVT om sitt deltagande.

Bland övriga deltagare finns Palantir-chefen Alex Karp, den neokonservativa profilen Anne Applebaum och hennes make Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski.

På agendan för mötet står frågor som AI, framtidens krigföring, Ukraina, Mellanöstern samt den transatlantiska försvarsindustriella relationen.

Numera släpps den officiella deltagarlistan för Bilderbergmötet först när mötet startat. Men deltagarlistan hade den här gången läckt ut innan den officiellt presenterats.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand var först med att kommentera Pål Jonsons deltagande i en video som han lade upp i sociala medier på onsdagen.

Kasselstrand pekar ut den svenske försvarsministern som "landsförrädare" och anklagar honom för att ha sålt ut Sverige till USA genom det kontroversiella DCA-avtalet.

Han är också mycket kritisk till mötets ljusskygga upplägg och att oligarken Wallenberg får handplocka svenska politiker som deltagare.

– Där kan man definitivt tala om korruption, säger han.

