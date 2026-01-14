© Bene Riobó
Simona Mohamsson.

L på 1,8 procent – krav på att Mohamsson avgår

Publicerad 14 januari 2026 kl 09.22

Inrikes. Liberalerna rasar till nytt bottenrekord i opinionen. Samtidigt växer det interna kravet på att byta ut partiledningen – med åtta månader kvar till valet.
– Jag ger henne februari ut. Sen måste hon gå, säger den lokala partitoppen Filip Issal.

Dela artikeln

I Verians väljarbarometer för januari 2026 får Liberalerna 1,8 procent. Det är den sämsta siffran som Verian hittills har uppmätt för partiet.

Med ett sådant läge krävs nu mer än en fördubbling av stödet för att klara riksdagsspärren.

"Opinionsläget är allvarligt. Liberalerna befinner sig i ett läge där vi behöver bli tydligare med vad vi vill och varför vi behövs", säger partisekreteraren Fredrik Brange i en skriftlig kommentar till SVT.

Partiet har legat under riksdagsspärren sedan november 2022 och nådde inte över tre procent i någon av Verians mätningar under förra året.

Samtidigt ökar trycket inifrån partiet. Liberalernas toppnamn i Karlskrona, Filip Issal, kräver nu att partiledningen byts ut efter det nya raset.

– Har vi en partiledare och partisekreterare som inte kommer längre än så här måste de ta konsekvenserna, säger han till SVT.

Issal pekar särskilt ut partiledaren Simona Mohamsson och sätter en tidsgräns för hennes avgång.

– Jag ger henne februari ut. Sen måste hon gå.

Mätningen visar även att Tidöpartierna samlar 44,8 procent av väljarstödet, medan oppositionen når 53,1 procent. Det innebär ett övertag på 8,3 procentenheter för oppositionen.

– Med åtta månader kvar till valet är det fördel oppositionen även om mycket fortfarande kan hända, säger Per Söderpalm till SVT.

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Magdalena Andersson: "Hela svenska journalistkåren" måste lämna X

Vill se "handslag" mellan politikerna och medierna. "Det skulle finnas många fördelar med det."0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.