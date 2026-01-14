L på 1,8 procent – krav på att Mohamsson avgår

I Verians väljarbarometer för januari 2026 får Liberalerna 1,8 procent. Det är den sämsta siffran som Verian hittills har uppmätt för partiet.

Med ett sådant läge krävs nu mer än en fördubbling av stödet för att klara riksdagsspärren.

"Opinionsläget är allvarligt. Liberalerna befinner sig i ett läge där vi behöver bli tydligare med vad vi vill och varför vi behövs", säger partisekreteraren Fredrik Brange i en skriftlig kommentar till SVT.

Partiet har legat under riksdagsspärren sedan november 2022 och nådde inte över tre procent i någon av Verians mätningar under förra året.

Samtidigt ökar trycket inifrån partiet. Liberalernas toppnamn i Karlskrona, Filip Issal, kräver nu att partiledningen byts ut efter det nya raset.

– Har vi en partiledare och partisekreterare som inte kommer längre än så här måste de ta konsekvenserna, säger han till SVT.

Issal pekar särskilt ut partiledaren Simona Mohamsson och sätter en tidsgräns för hennes avgång.

– Jag ger henne februari ut. Sen måste hon gå.

Mätningen visar även att Tidöpartierna samlar 44,8 procent av väljarstödet, medan oppositionen når 53,1 procent. Det innebär ett övertag på 8,3 procentenheter för oppositionen.

– Med åtta månader kvar till valet är det fördel oppositionen även om mycket fortfarande kan hända, säger Per Söderpalm till SVT.