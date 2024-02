Lägsta barnafödandet i Sverige någonsin

Barnafödandet har minskat markant i hela västvärlden efter coronapandemin och massvaccineringen, men experter uppger sig inte ha något svar på vad det beror på.

Under 2023 föddes enligt SCB 100.100 barn i Sverige under 2023, varav 51,2 procent pojkar och 48,8 procent flickor. Antalet födda var 4.700 färre än 2022, och jämfört med 2021 var det 14.200 färre. Inte sedan 2003 har det i absoluta tal fötts färre barn i Sverige.

Den summerade fruktsamheten minskade under 2023 till 1.449 barn per 1.000 kvinnor. Barnafödandet har haft en nedåtgående trend sedan 2010 och under förra året var den summerade fruktsamheten den lägsta sedan Sverige började använda måttet, år 1749.

Summerad fruktsamhet, 2000–2023. (Källa: SCB.)

Invandringen stabilt hög – utvandringen ökar kraftigt

År 2023 invandrade 94.500 personer till Sverige – en minskning med 7.900 personer eller åtta procent jämfört med 2022.

Antalet som utvandrade ökade samtidigt markant till 73.400, vilket är 22.800 personer eller 45 procent fler än med föregående år. Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och USA var de främsta målen för de utvandrande svenskarna.

Trots det rekordlåga barnafödandet ökade befolkningen genom den fortsatta massinvandringen med 30.200 personer under 2023, vilket dock var den lägsta folkökningen i absoluta tal sedan 2001.

Vid slutet av 2023 var 10.551.700 personer folkbokförda i Sverige, enligt SCB.