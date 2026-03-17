Han har polisanmält 200 svenskar som kritiserat transvestiter

Petter Wallenberg har skrivit barnboken "Bland drakar och dragqueens", som också är namnet på det sällskap av transvestiter som får skattepengar för att läsa sagor för småbarn runtom i Sverige.

Han uppger nu att han anmält omkring 200 personer som kritiserat det han sysslar med.

Fria Tider har tidigare rapporterat om att kritiker till Wallenberg dömts för att ha kallat verksamheten för äcklig, pervers och för att ha beklagat att "pedofiler" styr samhället.

– De har kallat oss pedofiler, våldtäktsmän, svin och sjuka. Personligen har jag blivit förföljd, trakasserad och uthängd, säger Petter Wallenberg till TV4 Nyheterna.

Han anmärker också på att polisen inte kunnat se värdet i hans verksamhet.

– Jag har varit tvungen att sitta i polisförhör och förklara: ”Nej, dragshow handlar inte om sex, och boken är ingen sexsaga för barn”.

Petter Wallenberg är också arg på att även domstolarna till viss del ifrågasätter det han håller på med, även om de dömer till hans fördel.

– Det är bisarrt att vi har en domstol som på allvar frågar om det finns någon länk mellan drag och pedofili, och försvarsadvokater som säger: "hbtq-personer borde verkligen inte få uppträda för barn", säger Petter Wallenberg till TV4 Nyheterna.

Av de många anmälningarna har ett tjugotal hittills lett till fällande domar för hets mot folkgrupp.