USA vill åtala Tucker Carlson – "utländsk agent"

Enligt Carlson bygger misstankarna på textmeddelanden han skickade inför kriget mot Iran.

I en video på X säger Carlson att underrättelsetjänsten CIA ska ha rekommenderat en brottsutredning efter att ha läst hans meddelanden.

– CIA förbereder någon form av brottsanmälan mot mig, en rapport till justitiedepartementet, på grund av ett påstått brott jag ska ha begått, säger Tucker Carlson i videon.

– Vad är det brottet? Jo, att jag pratade med människor i Iran före kriget. De läste mina sms, fortsätter han.

Carlson uppger att anklagelserna ska handla om den så kallade Foreign Agents Registration Act, en amerikansk lag från 1938 som kräver att personer som arbetar politiskt för främmande regeringar registrerar sig hos myndigheterna.

– Jag är inte en agent för en främmande makt. Till skillnad från många som kommenterar amerikansk politik och globala frågor har jag bara en lojalitet, och det är till USA, säger Carlson.

– Jag har aldrig tagit emot pengar från en främmande makt. Behöver det inte och vill inte ha det, säger han.

Carlson säger också att han inte tror att ett eventuellt åtal kommer att leda någonstans.

– Rent juridiskt tror jag att fallet är löjligt, och jag tvivlar på att det ens kommer att bli ett fall, säger han.

I videon menar han samtidigt att krig ofta gör länder mer auktoritära.

– Alla länder blir mer auktoritära under krigstid. De visar mycket mindre tolerans mot någon form av avvikande åsikter, säger Carlson.

Han hävdar också att hans kritik mot Israel kan ha gjort honom till måltavla inom underrättelsetjänsten.

– Det finns människor som är arga på mig för mina åsikter om Israel och de har ett visst handlingsutrymme, säger Carlson.

– En av anledningarna till att de lämnar vidare brottsanmälningar till rättsväsendet är för att motivera övervakningsorder. Det är något som absolut händer, säger han.

Carlson har den senaste tiden kritiserat de gemensamma amerikanska och israeliska anfallen mot Iran där landets högste ledare Ali Khamenei dödades. Han kallade attackerna ”helt motbjudande och onda”.

USA:s president Donald Trump tog nyligen avstånd från Carlson i en intervju med ABC.

– Tucker har tappat bort sig. Jag visste det för länge sedan, och han är inte MAGA. MAGA räddar vårt land. MAGA gör vårt land stort igen. MAGA är Amerika först, och Tucker är inget av det, sade Trump till ABC:s Jonathan Karl.